EÚ a EP vítajú dohodu COP28, Hojsík: Fosílne palivá sú minulosť

Brusel/Dubaj 13. decembra (TASR) - Nový v stredu zverejnený návrh dohody z klimatického summitu COP28 v Dubaji vyzýva na odklon ľudstva od fosílnych palív, čo v stredajšom vyhlásení privítala aj Európska komisia (EK), podľa ktorej sa podarilo udržať pri živote Parížsku dohodu. Informuje o tom spravodajca TASR.



K výsledkom COP28 sa pre TASR vyjadril aj slovenský europoslanec a podpredsedu Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík, ktorý sa na klimatickej konferencii zúčastnil ako člen delegácie EP.



"Signál z konferencie COP28 je jasný: fosílne palivá sú minulosť, zelené zdroje energie a energetická efektívnosť sú jedinou budúcnosťou energetiky," opísal situáciu Hojsík. Upozornil, že aj napriek odporu OPEC-u, ktorému sa podarilo oslabiť záverečný text, je jasné, že "éra fosílnych palív sa končí". Dodal, že ľudstvo teraz musí využiť príležitosť na vytvorenie energetickej slobody, čo je v záujme ekonomiky, prosperity a bezpečnosti, nielen klímy. Našou budúcnosťou sú zelené energie a energetická efektívnosť, podotkol.



Pre Slovensko to podľa neho znamená, že ak nechce ako štát skrachovať, musí dávať oveľa väčší dôraz na rozvoj zdrojov zelených energií a energetickej efektivity. Plošné dotovanie cien energií označil na Slovensku za neudržateľné.



"Ako Slovensko, či Európa, sme vystavení čoraz vážnejším geopolitickým konfliktom, ktoré úzko súvisia s našou závislosťou na fosílnych palivách. Predlžovanie závislosti na nich bude vytvárať čoraz nebezpečnejší a nestabilnejší svet. Musíme preto využiť každú príležitosť na získanie slobody a stability prechodom na zelené zdroje energie a implementáciou moderných úsporných opatrení," odkázal europoslanec.



Komisia ocenila, že sa vyjednávačom EÚ spolu s partnermi z celého sveta podarilo udržať pri živote možnosť plniť záväzky Parížskej dohody a obmedziť nárast globálnej priemernej teploty na 1,5 Celzia voči úrovniam spred priemyselnej revolúcie.



Podľa stanoviska EK sa zmluvné strany - s osobitným zameraním na energetický sektor - dohodli urýchliť prechod od fosílnych palív v tomto desaťročí, prijať opatrenia na zníženie emisií o 43 percent do roku 2030 a nastaviť svet na cestu k dosiahnutiu čistých nulových emisií do roku 2050.



"Všetky zmluvné strany sa zaviazali strojnásobiť globálnu kapacitu obnoviteľnej energie a zdvojnásobiť mieru zlepšenia energetickej účinnosti do roku 2030. To je silný impulz pre upustenie od fosílnych palív. Existuje aj dohoda o riešení emisií metánu a iných emisií ako CO2 v tomto desaťročí a o čo najskoršom zrušení neefektívnych dotácií na fosílne palivá, ktoré neriešia energetickú chudobu alebo spravodlivý prechod," uvádza sa v stanovisku eurokomisie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)