EÚ a G7 odsúdili nedávne manévre Číny pri Taiwane

Washington 7. apríla (TASR) — Ministri zahraničných vecí skupiny G7 spolu so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou vyjadrili v nedeľu "hlboké znepokojenie" nad nedávnymi rozsiahlymi vojenskými cvičeniami Číny v blízkosti Taiwanu, ktoré označili za provokáciu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



„Tieto čoraz častejšie a destabilizujúce aktivity zvyšujú napätie v (Taiwanskom) úžinou a ohrozujú globálnu bezpečnosť a prosperitu,“ píše sa v spoločnom vyhlásení EÚ a G7, združujúcej Britániu, Kanadu, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a USA.



Štáty G7 a medzinárodné spoločenstvo majú podľa vyhlásenia záujem na udržaní mieru a stability v Taiwanskom prielive a sú „proti akýmkoľvek jednostranným krokom, ktoré by ohrozili takýto mier a stabilitu, a to aj silou alebo nátlakom“.



Čína toto spoločné vyhlásenie v pondelok prostredníctvom hovorcu čínskeho veľvyslanectva v Kanade odmietla a označila ho za „dezinterpretáciu faktov a pravdy“ a zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí. Cvičenia boli podľa neho „prísnym trestom“ za agresívne provokácie taiwanskej vlády zamerané na dosiahnutie nezávislosti Taiwanu, ako aj „dôrazným varovaním separatistickým silám, ktoré zámerne podkopávajú mier v Taiwanskom prielive“.



„Nikomu ani žiadnym silám nikdy nedovolíme v akejkoľvek forme oddeliť Taiwan od Číny. Prijmeme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie národnej suverenity a územnej celistvosti,“ dodal hovorca ambasády.



Čínska armáda uskutočnila spomínané rozsiahle manévre 1. a 2. apríla, ktorá zahŕňali nácvik cielených údery na simulované kľúčové ciele.



Čína považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a zvyšuje voči nemu vojenský, diplomatický a politický tlak. Ostatné krajiny, najmä USA, varovala, aby prestali podporovať Taiwan, čo považuje za zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny. Okrem pravidelných vojenských cvičení čínske stíhačky takmer denne vstupujú do zóny protivzdušnej obrany Taiwanu.