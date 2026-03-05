< sekcia Zahraničie
EÚ a GCC vyzvali na dialóg a uznali právo na obranu proti útokom Iránu
Európska únia a Rada pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) vo štvrtok vyzvali na diplomaciu pri riešení krízy na Blízkom východe.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 5. marca (TASR) - Európska únia a Rada pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) vo štvrtok vyzvali na dialóg a diplomatické riešenie krízy na Blízkom východe. Zároveň zdôraznili právo krajín Perzského zálivu brániť sa proti iránskym útokom, informuje TASR.
„Ministri zopakovali svoj záväzok k regionálnej stabilite a vyzvali na ochranu civilistov a plné dodržiavanie medzinárodného práva, medzinárodného humanitárneho práva a povinnosti dodržiavať zásady Charty OSN,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení EÚ a GCC po videokonferencii ministrov zahraničných vecí oboch zoskupení.
Predstavitelia „dôrazne odsúdili neodôvodnené“ iránske útoky na štáty GCC a vyzvali Teherán, aby ich okamžite zastavil a ukončil aj násilie páchané voči vlastnému obyvateľstvu. Zdôraznili, že krajiny majú právo brániť svoju bezpečnosť a stabilitu a prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu územia a obyvateľov s cieľom obnoviť medzinárodný mier a bezpečnosť.
Dohodli sa aj na „spoločnom diplomatickom úsilí o dosiahnutie trvalého riešenia“, ktoré zabráni Iránu získať jadrovú zbraň a umožní iránskemu ľudu rozhodovať o svojej budúcnosti.
EÚ a GCC zároveň potvrdili význam ochrany regionálneho vzdušného priestoru, námorných trás a slobody plavby - vrátane Hormuzského prielivu a prielivu Báb al-Mandab - a zdôraznili potrebu bezpečnosti dodávateľských reťazcov a stability globálnych energetických trhov.
Spojené štáty a Izrael spustili v sobotu koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu.
