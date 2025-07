EÚ a Japonsko sa zhodli na posilnení spolupráce v obchode a obrane

Tokio 23. júla (TASR) - Lídri Japonska a Európskej únie sa v stredu stretli v Tokiu na 30. bilaterálnom summite, na ktorom sa zhodli na prehĺbení spolupráce v oblasti obchodu, obrany a bezpečnosti. Vo svojich spoločných vyhláseniach vyjadrili odhodlanie podporovať stabilný, predvídateľný a pravidlami riadený svetový ekonomický poriadok. Informuje o tom TASR na základe správ britského denníka The Guardian a agentúry Reuters.



Európsku úniu na zasadnutí zastupovali predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady (ER) António Costa. Prítomná bola aj šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Japonsko reprezentoval premiér Šigeru Išiba.



Von der Leyenová uviedla, že obe strany budú úzko spolupracovať v boji proti ekonomickému nátlaku a riešení neférových obchodných praktík zo strán viacerých štátov. Nemenovala síce konkrétne krajiny, no ako pripomína britský denník, EÚ dlhodobo upozorňuje na obchodné spory s Čínou a zároveň vedie zložité rokovania s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Šéfka EK zároveň zablahoželala japonskému premiérovi k utorňajšiemu uzavretiu obchodnej dohody so Spojenými štátmi, hoci rokovania medzi EÚ a Washingtonom nekomentovala.



Obe strany sa podľa Išibu dohodli aj na rozšírení spolupráce v oblasti obranného priemyslu a na začatí rokovaní o dohode o informačnej bezpečnosti. Cieľom je tiež posilniť spoluprácu v oblastiach ako kybernetická bezpečnosť, námorné operácie, vesmír či boj proti hybridným hrozbám.



Podľa von der Leyenovej by do konca roka mohli byť uzavreté rokovania o vstupe Japonska do výskumného programu EÚ Horizont Európa. Pripomenula tiež, že od nadobudnutia platnosti obchodnej dohody medzi EÚ a Japonskom v roku 2019 vzrástol vzájomný obchod o 20 percent, no podľa nej stále existuje značný priestor na rozvoj.



Atmosféra summitu v Tokiu podľa The Guardianu pripomínala nedávne rozhovory EÚ s Kanadou a Spojeným kráľovstvom – teda krajinami, ktoré Brusel považuje za predvídateľných a spoľahlivých partnerov v čoraz nestabilnejšom svete. Už vo štvrtok však európskych lídrov čaká summit s Čínou, od ktorého sa podľa portálu Politico neočakáva výrazný posun.