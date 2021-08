Európska únia hľadá spôsob, ako pomôcť svojim afganským zamestnancom

Brusel 16. augusta (TASR) - Európska únia spolupracuje s vládami svojich členských krajín pri hľadaní riešení presunu miestnych afganských zamestnancov diplomatických misií a ich rodín na bezpečné miesto. V pondelok to podľa agentúry Reuters povedal Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella. Stano dodal, že ide o mimoriadne naliehavú situáciu, ktorú Európska komisia berie veľmi vážne



K situácii v Afganistane by sa v pondelok poobede v Bruseli mali vyjadriť aj veľvyslanci členských krajín EÚ. Cieľom ich stretnutia je nájsť spoločný postoj v otázke evakuácie a pomoci pre Afgancov, ktorí spolupracovali s diplomatickými misiami či vojenskými jednotkami štátov EÚ.



Stano na Twitteri potvrdil, že 25 členských krajín EÚ a 40 ďalších štátov požaduje zaistenie bezpečného odchodu z Afganistanu nielen pre občanov cudzích krajín, ale aj pre Afgancov, ktorí si želajú odísť z krajiny.



Agentúra Reuters pripomenula, že Európska komisia z bezpečnostných dôvodov nezverejňuje údaje o počte a identite svojho miestneho afganského personálu.



Militanti radikálneho islamistického hnutia Taliban vstúpili v nedeľu bez odporu aj do afganskej metropoly Kábul, ovládajú už všetky provincie v Afganistane a chystajú sa oznámiť zloženie novej vlády.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)