EÚ a latiskoamerické krajiny chystajú nové bezpečnostné spojenectvo
Kolumbia je najväčším producentom kokaínu. Veľkú časť tejto drogy z krajiny pašujú cez Strednú Ameriku a Karibik do Spojených štátov a Európy.
Autor TASR
Santa Marta 10. novembra (TASR) - Európski a latinskoamerickí lídri pripravujú dohodu o novom bezpečnostnom spojenectve s cieľom bojovať proti obchodovaniu s drogami, organizovanému zločinu a korupcii. Uviedli to zdroje zo summitu Európskej únie a Spoločenstva krajín Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) v nedeľu pre agentúru DPA, informuje TASR.
Dohoda, o ktorej sa diskutuje na summite v meste Santa Marta v Kolumbii, predpokladá užšiu koordináciu medzi policajnými, súdnymi a colnými orgánmi. Plánovaná spolupráca by zahŕňala spoločné vyšetrovania, prísnejšiu kontrolu finančných tokov a mechanizmy cezhraničného návratu nelegálnych aktív. Rozšírila by sa aj výmena informácií, boj proti sieťam prevázačov, obchodovaniu s ľuďmi a environmentálnej kriminalite.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vo vystúpení na summite povedala, že spolupráca by obom stranám umožnila urobiť viac na ochranu svojich občanov. Rozšírený bude podľa nej aj program EÚ na ochranu námorných trás, čo posilní kapacity na výmenu informácií a spoločné operácie proti kriminalite na mori.
Okrem Kallasovej sa na podujatí zúčastňujú brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, predseda Európskej rady António Costa či španielsky premiér Pedro Sánchez. Viacerí lídri vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a vrcholných predstaviteľov Nemecka, Francúzska, Mexika, Argentíny a Čile však účasť zrušilo.
Cieľom štvrtého summitu EÚ-CELAC je posilniť spoluprácu vo viacerých oblastiach a spoločne riešiť globálne výzvy. Medzi témy diskusií patria energetika, obchod, klimatická zmena, mier a bezpečnosť či boj proti organizovanému zločinu.
Hostiteľ, kolumbijský prezident Gustavo Petro, otvoril aj otázku operácií ozbrojených síl USA proti lodiam údajných obchodníkov s drogami v Karibiku, pri ktorých v uplynulých týždňoch zabili desiatky ľudí.
Washington obviňuje Petra z nedostatočného odhodlania v boji proti drogovým kartelom a nedávno naňho uvalil sankcie. Latinskoamerické médiá priniesli dohady, že niektorí lídri na summit neprišli, aby nemuseli zaujať postoj k tejto citlivej otázke.
