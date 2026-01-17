< sekcia Zahraničie
EU a Mercosur podpísali v Paraguaji historickú obchodnú dohodu
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady António Costa a predstavitelia štyroch juhoamerických krajín - Brazílie, Argentíny, Uruguaja a Paraguaja.
Autor TASR
Asunción 17. januára (TASR) — Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady António Costa a predstavitelia štyroch juhoamerických krajín - Brazílie, Argentíny, Uruguaja a Paraguaja - podpísali v sobotu v paraguajskej metropole Asunción historickú obchodnú dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a zoskupením Mercosur. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Vybrali sme si spravodlivý obchod pred clami, vybrali sme si produktívne dlhodobé partnerstvo pred izoláciou,“ povedala Von der Leyenová na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa konal v sídle Centrálnej banky Paraguaja, kde bola 26. marca 1991 podpísaná zmluva o založení združenia Mercosur (Spoločný trh juhu).
Paraguajský prezident Santiago Peňa označil dohodu za „jasný signál v prospech medzinárodného obchodu“ v globálnej situácii poznačenej napätím.
Dohoda s Mercosurom sa pripravovala 25 rokov. Jej schválenie sa očakávalo už vlani v decembri, no hlasovanie bolo odložené najmä pre výhrady Francúzska a Talianska.
Mercosur aktuálne zahŕňa Argentínu, Brazíliu, Paraguaj, Uruguaj a Bolíviu. Členstvo Venezuely je od roku 2017 pozastavené. Bolívia zatiaľ nie je súčasťou dohody s EÚ.
Mercosur bol založený v roku 1991 a jeho cieľom je podporovať regionálnu integráciu prostredníctvom politickej, sociálnej a hospodárskej spolupráce. Dohoda s krajinami Mercosur vytvorí podľa EK najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, ktorá bude pokrývať trh s viac ako 700 miliónmi spotrebiteľov.
Poslanci Európskeho parlamentu budú v stredu na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovať o tom, či má dohodu EÚ s Mercosurom preskúmať Súdny dvor EÚ. Ak takýto návrh prejde, podľa portálu Politico by to realizáciu dohody oddialilo približne o dva roky. Šéfka EK bude pre svoj postup pri uzatváraní dohody vo štvrtok v Európskom parlamente čeliť aj hlasovaniu o vyslovení nedôvery.
Proti dohode sú tisíce európskych poľnohospodárov a obávajú sa prílevu lacnejších juhoamerických produktov.
„Vybrali sme si spravodlivý obchod pred clami, vybrali sme si produktívne dlhodobé partnerstvo pred izoláciou,“ povedala Von der Leyenová na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa konal v sídle Centrálnej banky Paraguaja, kde bola 26. marca 1991 podpísaná zmluva o založení združenia Mercosur (Spoločný trh juhu).
Paraguajský prezident Santiago Peňa označil dohodu za „jasný signál v prospech medzinárodného obchodu“ v globálnej situácii poznačenej napätím.
Dohoda s Mercosurom sa pripravovala 25 rokov. Jej schválenie sa očakávalo už vlani v decembri, no hlasovanie bolo odložené najmä pre výhrady Francúzska a Talianska.
Mercosur aktuálne zahŕňa Argentínu, Brazíliu, Paraguaj, Uruguaj a Bolíviu. Členstvo Venezuely je od roku 2017 pozastavené. Bolívia zatiaľ nie je súčasťou dohody s EÚ.
Mercosur bol založený v roku 1991 a jeho cieľom je podporovať regionálnu integráciu prostredníctvom politickej, sociálnej a hospodárskej spolupráce. Dohoda s krajinami Mercosur vytvorí podľa EK najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, ktorá bude pokrývať trh s viac ako 700 miliónmi spotrebiteľov.
Poslanci Európskeho parlamentu budú v stredu na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovať o tom, či má dohodu EÚ s Mercosurom preskúmať Súdny dvor EÚ. Ak takýto návrh prejde, podľa portálu Politico by to realizáciu dohody oddialilo približne o dva roky. Šéfka EK bude pre svoj postup pri uzatváraní dohody vo štvrtok v Európskom parlamente čeliť aj hlasovaniu o vyslovení nedôvery.
Proti dohode sú tisíce európskych poľnohospodárov a obávajú sa prílevu lacnejších juhoamerických produktov.