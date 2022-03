EÚ a Moldavsko podpísali dohodu o vyslaní pracovníkov Frontexu

Brusel 18. marca (TASR) - Európska únia a Moldavsko sa vo štvrtok dohodli, že v tejto chudobnej krajine nasadia tím Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), aby pomohol zvládnuť vlnu utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny. Oznámila to Európska komisia (EK), z ktorej vyhlásenia cituje agentúra AFP.



Z viac ako troch miliónov ľudí, ktorí už utiekli z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie (24. februára), približne 350.000 ľudí prišlo do Moldavska, uvádza OSN.



"Moldavskí pohraničníci čelia výzvam jednak z hľadiska vysokého počtu prichádzajúcich (ľudí), ako aj pre hranicu priamo susediacu s aktívnou vojnovou zónou," uviedla vo vyhlásení EK.



Komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová uviedla, že dohoda s nečlenskou krajinou EÚ bola podpísaná "v rekordnom čase... za účelom spolupráce s pohraničnou strážou v Moldavsku pri kontrole hraníc".



Medzi povinnosti vyslaného tímu by podľa EK patrili aj "skríningové operácie či registrácia a kontrola totožnosti osôb prekračujúcich hranice".