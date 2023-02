EÚ a Moldavsko sa v Bruseli dohodli na ďalšom posilňovaní spolupráce

Brusel 8. februára (TASR) - Európska únia a Moldavsko sa v utorok na zasadnutí Asociačnej rady EÚ – Moldavsko v Bruseli dohodli na ďalšom posilňovaní spolupráce v niekoľkých kľúčových oblastiach, čo by malo pomôcť Moldavsku napĺňať jeho európske integračné ambície. Informuje o tom spravodajca TASR.



Európska komisia v správe pre médiá spresnila, že siedme zasadnutie Asociačnej rady EÚ – Moldavsko opätovne potvrdilo silné partnerstvo medzi oboma stranami, odhodlanie posilniť politické väzby a prehĺbiť hospodársku integráciu Moldavska s euroblokom.



Asociačnej rade predsedala moldavská premiérka Natalia Gavrilicová; delegáciu EÚ viedol vysoký šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Na stretnutí sa zúčastnil aj eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi.



Spolu diskutovali o plnení reforiem Moldavskom za posledný rok. V roku 2022 dosiahlo Moldavsko aj napriek ťažkému dopadu ruskej agresie proti Ukrajine pokrok v niekoľkých kľúčových oblastiach, ako je spravodlivosť a boj proti korupcii.



"Vítam pevný záväzok moldavskej vlády k reformám, ktorých cieľom je priblížiť Moldavsko k EÚ, najmä komplexnú reformu súdnictva, boj proti korupcii a zabezpečenie odpolitizovania štátnych inštitúcií. Tieto reformy sú dôležité pre posilnenie celkovej odolnosti Moldavska a pre jeho pokrok na ceste do EÚ," vyhlásil Borrell po skončení zasadnutia.



Pri tejto príležitosti EK a moldavská vláda podpísali dohodu o pridružení Moldavska k programu EU4Health, čo Kišiňovu poskytne prístup k financovaniu EÚ v oblasti zdravia. Dohoda platí spätne, od 1. januára 2023.



Moldavské zdravotnícke orgány sa budú môcť podieľať na spoločných akciách v konkrétnych oblastiach, ako je duševné zdravie, európsky priestor údajov o zdraví, neprenosné choroby a sieť komplexných onkologických centier EÚ. Moldavské subjekty verejného a súkromného sektora zdravotníctva budú môcť žiadať o financovanie na podporu akcií, ako je boj proti cezhraničným zdravotným hrozbám, prevencia chronických respiračných ochorení, zlepšovanie duševného zdravia zraniteľných skupín a zlepšovanie systémov zdravotníctva a služieb zdravotnej starostlivosti.



EÚ a Moldavsko podpísali aj dohody o užšej spolupráci v colnej a daňovej oblasti, ktoré zaisťujú účasť Moldavska na programoch EÚ Colníctvo a Fiscalis. To znamená, že Moldavsko sa bude môcť podieľať na činnostiach oboch programov spolu s členskými štátmi EÚ a ďalšími zúčastnenými krajinami. Ide o dôležitý krok pre posilnenie operačnej spolupráce v oblasti ciel a daní, ktorý umožní moldavským colným a daňovým orgánom zúčastňovať sa na rôznych spoločných aktivitách a využívať široké portfólio školení.



Utorňajšie podpisy dohôd nadväzujú na vlaňajšiu dohodu medzi EÚ a Moldavskom o vzájomnom uznávaní programov schválených hospodárskych subjektov, ktoré spájajú obchodníkov spĺňajúcich určité kritériá – a tí môžu vďaka tomu využívať zjednodušené colné opatrenia.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)