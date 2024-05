EÚ a NATO kritizujú schválenie gruzínskeho zákona o zahraničnom vplyve

Brusel 15. mája (TASR) - Európska únia aj Severoatlantická aliancia v stredu skritizovali schválenie zákona o "zahraničných agentoch" gruzínskym parlamentom. TASR o tom informuje na základe agentúry Reuters.



EÚ vyzvala Tbilisi, aby zákon stiahlo, a dodala, že táto kontroverzná právna norma by zabrzdila ambície krajiny vstúpiť do Únie. "Rozhodnutie o ďalšom postupe je v rukách Gruzínska. Naliehavo žiadame gruzínske orgány, aby zákon stiahli," uviedli vo vyhlásení šéf európskej diplomacie Josep Borrell a eurokomisár pre rozširovanie Oliver Várhelyi.



Hovorca NATO označil utorňajšie schválenie zákona v treťom čítaní za krok nesprávnym smerom. Aliancia sa tak pridala k ďalším západným kritikom tohto zákona. "(Návrh zákona) vzďaľuje Gruzínsko od európskej a euroatlantickej integrácie. Naliehavo žiadame Gruzínsko, aby zmenilo smer a rešpektovalo právo na pokojný protest,“ dodal hovorca.

Gruzínsky parlament v utorok v treťom čítaní schválil kontroverzný návrh zákona o "zahraničnom vplyve". Poslanci hlasovali za jeho prijatie v pomere 84 k 30.



Prezidentka Salome Zurabišviliová avizovala, že zákon bude v prípade schválenia vetovať. Vládna strana Gruzínsky sen má však v parlamente dostatok hlasov na prelomenie jej veta.



Na základe navrhovaného zákona o tzv. vonkajšom vplyve by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", ak na svoje financovanie získa viac než 20 percent prostriedkov zo zahraničia.



V reakcii na plány vládnej strany Gruzínsky sen presadiť kontroverzný návrh zákona sa začali už začiatkom apríla masové protivládne protesty. Tie viedli k zadržaniu niekoľkých demonštrantov. Návrh zákona kritizujú aj Rada Európy či OSN.



Vládnuca strana návrh obhajuje s tým, že cieľom je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Takúto legislatívnu normu sa snažila zaviesť už vlani, pre masové protesty ju však z rokovania parlamentu stiahla.