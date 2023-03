EÚ a Nemecko dosiahli dohodu v otázke spaľovacích motorov

Brusel/Berlín 25. marca (TASR) - Nemecká vláda dosiahla s Európskou komisiou dohodu v spore o zákaze automobilov so spaľovacími motormi. Uviedli to v sobotu nemecký minister dopravy Volker Wissing a podpredseda EK Frans Timmermans. TASR správu prevzala za agentúry DPA.



"Európa zostáva neutrálna v oblasti technológii. Vozidlá so spaľovacími motormi budú môcť byť vyrábané aj po roku 2035, ak budú tankovať výlučne uhlíkovo neutrálne palivá," napísal Wissing na sociálnej sieti. Dodal, že záväzne bude dohodnutý konkrétny postup a časový plán.



"Chceme, aby bol proces uzavretý do jesene 2024," napísal Timmermans na Twitteri. EK sa podľa jeho vyjadrení s Nemeckom dohodla na budúcom používaní tzv. e-palív. Teraz budú obe strany pracovať na čo najskoršom zavedení CO2 štandardov pre automobily.



Členské krajiny EÚ a Európsky parlament sa už v októbri minulého roka dohodli na zákaze predaja nových áut so spaľovacími motormi od roku 2035. Konsenzus však narušili požiadavky vznesené predovšetkým nemeckou vládou, aby boli zo zákazu vyňaté vozidlá používajúce syntetické palivá.