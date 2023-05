EÚ a Nemecko odmietli obnovenie diplomatických vzťahov so Sýriou

Berlín/Bejrút 8. mája (TASR) – Nemecko a Európska únia v pondelok vylúčili diplomatické zbližovanie s vládou Sýrie napriek tomu, že túto krajinu opätovne prijala za člena Liga arabských štátov (LAŠ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že na normalizáciu vzťahov so Sýriou nie je dôvod. Režim prezidenta Bašára Asada naďalej každý deň porušuje ľudské práva vlastného obyvateľstva a blokuje politické procesy, uviedol hovorca rezortu v Berlíne.



"V tomto smere sa, žiaľ, nezmenilo nič, čo by nám umožnilo poskytnúť podporu pre obnovu alebo zrušiť sankcie," uviedol hovorca. "A podľa nášho názoru Sýria momentálne nespĺňa žiadne podmienky pre dôstojný návrat utečencov."



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrel povedal, že postoj Únie voči Sýrii sa nezmenil: "Znamená to: žiadna normalizácia vzťahov, žiadna obnova bez normalizácie, žiadne rušenie sankcií, kým sa režim zmysluplne neposunie k odstráneniu všetkých dôvodov, pre ktoré boli časti tohto režimu sankcionované."



Borrel dodal, že o rozhodnutí LAŠ a jeho možných dôsledkoch pre EÚ budú členské štáty diskutovať tento týždeň.



Arabské krajiny cez víkend ukončili diplomatickú izoláciu Asadovho režimu, ktorý vylúčili z LAŠ v roku 2011 pre násilný zásah proti občanom. Sýria upadla do krvavej občianskej vojny, ktorá aj po vyše desiatich rokoch pokračuje. Vyžiadala si viac než 350.000 životov a 14 miliónov ľudí vyhnala z domovov. Podľa OSN dnes žije vyše 90 percent obyvateľov Sýrie pod hranicou chudoby.