EÚ a Nórsko uzavreli zelenú alianciu

Brusel 24. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a nórsky premiér Jonas Gahr Störe podpísali v pondelok dohodu o Novej zelenej aliancii medzi EÚ a Nórskom. Zameraná je na posilnenie spoločných opatrení v oblasti klímy a ochrany životného prostredia a spolupráce pre zaistenie čistej energie a priemyselnej transformácie. Informuje o tom spravodajca TASR.



K podpisu došlo popri druhom Summite o Severnom mori v belgickom prístavnom meste Oostende, ktorého cieľom je, aby Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko a mimo EÚ aj Nórsko a Spojené kráľovstvo rozšírili výrobu elektriny z veterných elektrární v Severnom mori.



Von der Leyenová pripomenula, že Nórsko je dlhodobým a spoľahlivým partnerom EÚ a má rovnakú víziu budovania klimaticky neutrálneho kontinentu. "Táto zelená aliancia posilňuje naše väzby a umožňuje nám spoločne tvoriť lepšiu budúcnosť," uviedla v oficiálnom vyhlásení.



Obe strany potvrdili svoje záväzky splniť do roku 2030 ciele zníženia emisií skleníkových plynov aspoň o 55 percent v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050. EÚ a Nórsko chcú úzko spolupracovať na zaistení úspešného vykonávania Parížskej dohody a dohody o biodiverzite.



Zelená aliancia EÚ-Nórsko, ktorú vypracovali a vyrokovali pod záštitou výkonného podpredsedu EK Fransa Timmermansa, sa zameria na viaceré prioritné oblasti.



Obe strany posilnia úsilie v boji proti zmene klímy, pri stanovovaní cien emisií oxidu uhličitého, pri jeho odstraňovaní a zachytávaní, doprave, využívaní a ukladaní. Zintenzívnia spoluprácu v otázkach životného prostredia pre zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity, degradácie lesov a odlesňovania, podpory obehového hospodárstva a riešenie otázky plastov, ako aj pri vypracovaní globálnych noriem pre nakladanie s chemikáliami a odpadom a udržateľné riadenie oceánov.



Nórsko a EÚ podporia tiež zelenú priemyselnú transformáciu, posilňovanie politickej a priemyselnej spolupráce prostredníctvom strategických partnerstiev pre udržateľné suroviny a batérie, urýchlenie prechodu na čistú energiu so zameraním na vodík a energiu z obnoviteľných zdrojov na mori. Týka sa to aj dekarbonizácie odvetvia dopravy, zintenzívnenia regulačnej a obchodnej spolupráce, konsolidácie spolupráce v oblasti výskumu, vzdelávania a inovácií v oblasti dekarbonizácie, energie z obnoviteľných zdrojov a biohospodárstva.



Komisia zdôraznila, že zelená aliancia s Nórskom je najkomplexnejšou formou dvojstrannej spolupráce v kontexte Európskej zelenej dohody. Ide len o druhú dohodu svojho druhu. Prvou bola Zelená aliancia EÚ-Japonsko podpísaná v roku 2021.



EÚ a Nórsko sa okrem toho dohodli, že budú spoločne podporovať ambiciózne opatrenia v oblasti klímy na globálnej scéne. Na tento účel budú poskytovať rozvojovým krajinám a rozvíjajúcim sa ekonomikám pomoc pri vykonávaní ich politík v oblasti klímy a životného prostredia.











