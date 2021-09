EÚ a OSN budú v Iraku monitorovať priebeh parlamentných volieb

Bagdad 7. septembra (TASR) - Európska únia a Organizácia Spojených národov vyšlú do Iraku pozorovateľov, ktorí tam budú monitorovať priebeh októbrových parlamentných volieb. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



"Naším zámerom je spraviť všetko pre to, aby bol volebný proces čo možno najlepší," povedal na utorňajšej tlačovej konferencii v irackej metropole Bagdad šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Priblížil, že pozorovateľská misia EÚ sa začne mesiac pred voľbami naplánovanými na 10. októbra a potrvá ešte mesiac po ich skončení.



Početný monitorovací tím vyšle i OSN, ako na inej tlačovej konferencii uviedla osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre Irak Jeanine Hennisová-Plasschaertová. "Ide v podstate o jeden z najväčších volebných podporných projektov OSN na svete s päťkrát vyšším počtom personálu OSN než v roku 2018," uviedla.



Iračanov vyzvala, aby nebojkotovali voľby, o ktorých verí, že budú vierohodné. Výzvy na bojkot volieb vzrástli najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí obviňujú politické strany zo zakrývania či dokonca rozdúchavania politického násilia, konštatuje AFP. Hennisová-Plasschaertová vyzvala politické sily a kandidátov, aby sa kolektívne zdržali akýchkoľvek pokusov o nátlak či nedovolené ovplyvňovanie volebného procesu.



Iracké voľby v roku 2018 sprevádzali násilnosti a kupovanie hlasov, pripomína AFP. Volebná účasť vtedy dosiahla podľa oficiálnych údajov 44,52 percenta; podľa mnohých bolo však toto číslo prehnane vysoké.



Miestny politický analytik pre AFP uviedol, že vo voľbách neočakáva účasť cez 20 percent. Podľa neho to bude v dôsledku protestov, ktoré Irak zachvátili v októbri 2019 a boli namierené proti korupcii, zlým verejným službám a moci, ktorú držia v rukách hlavné politické subjekty.



Minulý rok vstúpil do platnosti i nový volebný zákon, ktorého cieľom je zvrátiť monopol strán deliacich sa o moc v krajine a tiež podpora nezávislých kandidátov.