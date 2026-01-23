< sekcia Zahraničie
EÚ a Poľsko posielajú Ukrajine stovky generátorov
Autor TASR
Brusel 23. januára (TASR) - Európska únia poskytne Ukrajine 447 generátorov, ktoré majú pomôcť s dodávkami elektriny pre kľúčovú infraštruktúru. V piatok to oznámila eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová. Poľsko dodá Ukrajine 379 generátorov a 18 vykurovacích zariadení. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Neustále útoky Ruska na energetickú infraštruktúru Ukrajiny zámerne pripravujú civilné obyvateľstvo o teplo, svetlo a základné služby uprostred krutej zimy,“ uviedla belgická komisárka.
Generátory v hodnote 3,7 milióna eur zo strategických rezerv EÚ podľa nej už smerujú na Ukrajinu. Sú určené na obnovenie dodávok elektrickej energie do nemocníc, prístreškov a ďalších kritických služieb. EÚ od začiatku ruskej invázie Ukrajine dodala takmer 10.000 generátorov.
„Európska komisia dôrazne odsudzuje útoky Ruska na kritickú energetickú infraštruktúru a humanitárne škody, ktoré spôsobujú. EÚ nedovolí, aby si Rusko podmanilo Ukrajinu mrazom, a bude naďalej pomáhať Ukrajincom prežiť túto zimu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Podpredseda ukrajinskej vlády a minister energetiky Denys Šmyhaľ minulý piatok uviedol, že na Ukrajine nezostala ani jedna elektráreň, na ktorú by ruské jednotky počas vojny nezaútočili. Reuters píše, že ruské útoky vedú k výpadkom prúdu a vody v Kyjeve, ktoré túto zimu trvajú trikrát až štyrikrát dlhšie ako v predchádzajúcich rokoch.
„Na základe rozhodnutia premiéra Donalda Tuska dorazí v najbližších dňoch na Ukrajinu 379 generátorov elektrickej energie a 18 ohrievačov z vládnej agentúry pre strategické rezervy, pričom prvá zásielka má odísť v piatok,“ uviedlo v piatok poľské ministerstvo vnútra.
Generátory sa rozhodlo Ukrajine poslať aj mesto Varšava. Primátor Rafal Trzaskowski na tlačovej konferencii oznámil, že poľská metropola poskytne Kyjevu 90 kusov. Poľská verejnosť vyzbierala v rámci kampane na nákup generátorov pre Ukrajinu už viac než 1,3 milióna eur.
