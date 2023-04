EÚ a Rada Európy upozornili na pokračujúcu diskrimináciu Rómov

Brusel/Štrasburg 6. apríla (TASR) - Európska únia aj Rada Európy (RE) sú odhodlané bojovať proti anticigánstvu a diskriminácii Rómov a kočovníkov (travellerov). Uviedli to obe organizácie pred nadchádzajúcim Medzinárodný dňom Rómov (8. apríla), informuje spravodajca TASR.



Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová a eurokomisár pre susedstvo a rokovania o rozšírení Olivér Várhelyi v spoločnom vyhlásení uviedli, že 8. apríla oslavuje Európa svoju najväčšiu menšinu.



"Oslavujeme ich rozmanitosť, jazyk, umenie a kultúru a ich prínos k európskej histórii." Vo viacerých členských a kandidátskych štátoch EÚ vidieť povzbudivý vývoj a aktívne kroky proti diskriminácii Rómov. Tento pokrok je však príliš pomalý a slabý, príliš veľa Rómov stále nemá rovnaký prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti alebo bývaniu, uvádza sa vo vyhlásení.



EK tento rok spája sily s Radou Európy v rámci projektu EQUIROM zameraným na boj proti stereotypom o Rómoch v médiách. Cieľom je vytvoriť pozitívnu rétoriku a zvýšiť informovanosť o rómskej kultúre a histórii vrátane holokaustu Rómov.



Rada Európy (zahŕňa 46 európskych krajín) upozornila, že od škôl až po pracoviská Rómovia z rôznych prostredí čelia diskriminácii a spoločenským bariéram a predsudkom. Bráni im to v efektívnej účasti na verejnom a politickom živote.



"Naša organizácia rieši tieto výzvy prostredníctvom svojich monitorovacích orgánov a pomoci členským štátom a je odhodlaná stavať na svojom dlhotrvajúcom úsilí s novými štandardmi odstraňovať bariéry a podporovať rozmanitosť," uvádza sa v stanovisku RE.



Zdrojom anticigánstva podľa RE môžu byť aj vzdelávacie zariadenia, keď Rómovia napríklad čelia segregácii. Výbor ministrov RE preto prijal odporúčanie pre členské štáty o participácii rómskej mládeže. Pripravuje sa štandard o mládeži národnostných menšín a ďalší o rómskych a kočovných ženách a dievčatách. Otázky rodovej rovnosti sa začleňujú aj do Strategického akčného plánu RE pre začleňovanie Rómov a kočovníkov (2020 – 2025).











