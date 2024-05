EÚ a RE odsúdili kroky Gruzínska pri zákone o zahraničných agentoch

Brusel/Štrasburg 28. mája (TASR) - Európska komisia (EK) aj Rada Európy (RE) v utorok večer odsúdili rozhodnutie gruzínskeho parlamentu, ktorý krátko predtým prelomil veto prezidentky Salome Zurabišviliovej k spornému zákonu o zahraničných agentoch. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v správe pre médiá vyhlásil, že EÚ "hlboko ľutuje", že gruzínsky parlament sa rozhodol prelomiť prezidentkine veto a nebral do úvahy právne argumenty Benátskej komisie, vedúce k jasnému odporúčaniu zrušiť tento zákon.



"EÚ opakovane zdôrazňovala, že zákon prijatý gruzínskym parlamentom je v rozpore so základnými zásadami a hodnotami EÚ. Jeho zavedenie povedie k nedodržaniu najmenej troch z deviatich krokov uvedených v odporúčaní Európskej komisie pre získanie štatútu kandidátskej krajiny, ktoré schválili lídri EÚ, čo bude mať negatívny vplyv na cestu Gruzínska do EÚ," odkázal Borrell.



Spresnil, že ide o časť týkajúcu sa šírenia dezinformácií, polarizácii spoločnosti a základných práv a aktivít organizácií občianskej spoločnosti.



"Vyzývame gruzínske orgány, aby zvrátili tento trend a vrátili sa pevne k smerovaniu do EÚ. Ešte stále je čas na zmenu dynamiky, na to je však potrebný silný záväzok zo strany vládnych orgánov," vysvetlil Borrell. A upozornil, že EÚ a jej členské štáty zvažujú všetky možnosti, ako na tento vývoj reagovať.



Generálna tajomníčka Rady Európy Marija Pejčinovičová Buričová vo svojom vyhlásení dôrazne odsúdila rozhodnutie gruzínskeho parlamentu zrušiť veto a pristúpiť ku konečnému schváleniu zákona o zahraničných agentoch v jeho súčasnej podobe, aj napriek kritike medzinárodných partnerov, že zákon nie je v súlade s európskymi normami.



"Týmto krokom sa gruzínske úrady, žiaľ, vzdali konečnej príležitosti stiahnuť návrh zákona a odmietli sa zapojiť do zmysluplného dialógu. Nezohľadnili jednoznačné odporúčania Benátskej komisie, ktorej právne stanoviská odrážajú naše demokratické štandardy," uviedla Pejčinovičová Buričová.



Vyjadrila znepokojenie nad negatívnym dopadom zákona na informovanú verejnú diskusiu, pluralizmus názorov a demokratický systém bŕzd a protiváh, čo by mohlo ohroziť aj prostredie pre konanie slobodných a spravodlivých volieb.



"Znepokojujúca zostáva aj zjavná beztrestnosť za nahlásené činy zastrašovania, neprimerané použitie sily a stigmatizujúce naratívy proti organizáciám občianskej spoločnosti, občianskym aktivistom a pokojným demonštrantom. Tieto činy musia byť bezodkladne vyšetrené a osoby zodpovedné za porušovanie práv by mali byť brané na zodpovednosť, s cieľom odradiť od takýchto praktík, ktoré nemajú v demokratickej spoločnosti miesto," zdôraznila generálna tajomníčka Rady Európy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)