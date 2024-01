EÚ a Schengenský priestor muselo vlani opustiť vyše 1000 Britov

Brusel/Amsterdam 11. januára (TASR) - Krajiny Schengenského priestoru v prvých deviatich mesiacoch roku 2023 nariadili opustiť svoje územie 1040 britským občanom. Na údaje štatistického úrad EÚ upozornil vo štvrtok spravodajský portál DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Holandsko vlani nariadilo, aby krajinu v uvedenom období opustilo 275 britských občanov, čo je viac ako v prípade ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ alebo schengenskej zóny. Analýza údajov naznačuje, že v niektorých prípadoch išlo aj o celé rodiny.



DutchNews.nl pripomenul, že príkazy na opustenie krajiny možno vydať z dôvodu zamietnutia žiadostí o pobyt alebo kombinovaných povolení na prácu a pobyt, pre nelegálne prekročenie dĺžky pobytu alebo pre osoby, ktoré spáchali závažné trestné činy.



Údaje Eurostatu, založené na dátach úradov jednotlivých štátov, neuvádzajú dôvody, pre ktoré bolo britským občanom nariadené, aby sa vrátili do Spojeného kráľovstva.



Holandská imigračná služba (IND) uvádza, že takmer polovica z rozhodnutí nariaďujúcich opustenie krajiny súvisela so zamietnutím žiadostí o povolenie pobytu na základe dohody o brexite. Dotknuté osoby totiž nemali bydlisko v Holandsku pred 1. januárom 2021 alebo sa na území krajiny zdržiavali dlhšie ako mali povolené.



Podľa dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ muselo 45.000 britských občanov, ktorí žili v Holandsku pred 31. decembrom 2020, požiadať o nové povolenie na pobyt v krajine. Briti, ktorí prišli do Holandska po tomto dátume, musia požiadať úrady o bežné pracovné povolenie a povolenie na pobyt.



V období od januára do septembra 2023 dostalo príkaz opustiť členské krajiny EÚ celkovo viac ako 324.000 občanov z krajín mimo Únie. Najväčší počet takýchto výziev, vyše 102.000, bol zaznamenaný vo Francúzsku.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)