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EÚ a Spojené kráľovstvo usporiadajú v júli spoločný summit
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa prebiehajúce prípravy na summit potvrdili po stretnutí so Starmerom.
Autor TASR
Brusel 16. júna (TASR) - Európska únia a Spojené kráľovstvo usporiadajú 22. júla v Bruseli druhý spoločný summit v rámci snáh o zlepšenie vzťahov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a denníka The Guardian.
„Moja labouristická vláda plní náš sľub reštartovať náš vzťah a postaviť Britániu do srdca Európy. Spoločne sa budeme zaoberať životnými nákladmi, podporíme tvorbu pracovných miest a vytvoríme príležitosti pre mladých ľudí,“ napísal britský premiér Keir Starmer na sociálnej sieti X.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa prebiehajúce prípravy na summit potvrdili po stretnutí so Starmerom počas summitu G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évians-les-Bains.
„Úzka spolupráca medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom je nevyhnutná pre našu spoločnú európsku bezpečnosť, odolnosť a prosperitu,“ uviedol Costa vo vyhlásení.
Starmer, ktorý podľa agentúry Reuters bojuje o svoje politické prežitie, presadzuje užšie vzťahy s EÚ ako kľúčovú súčasť snahy o zlepšenie ekonomického rastu a zníženie životných nákladov Britov.
„Moja labouristická vláda plní náš sľub reštartovať náš vzťah a postaviť Britániu do srdca Európy. Spoločne sa budeme zaoberať životnými nákladmi, podporíme tvorbu pracovných miest a vytvoríme príležitosti pre mladých ľudí,“ napísal britský premiér Keir Starmer na sociálnej sieti X.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa prebiehajúce prípravy na summit potvrdili po stretnutí so Starmerom počas summitu G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évians-les-Bains.
„Úzka spolupráca medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom je nevyhnutná pre našu spoločnú európsku bezpečnosť, odolnosť a prosperitu,“ uviedol Costa vo vyhlásení.
Starmer, ktorý podľa agentúry Reuters bojuje o svoje politické prežitie, presadzuje užšie vzťahy s EÚ ako kľúčovú súčasť snahy o zlepšenie ekonomického rastu a zníženie životných nákladov Britov.