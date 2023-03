EÚ a spoločnosť Enel dodajú Ukrajine 5700 solárnych panelov

Brusel 3. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že spolu so spoločnosťou Enel spúšťa projekt "Lúč nádeje". Ide o prvý krok v rámci širšej iniciatívy darovania solárnych panelov pre Ukrajinu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Dodávku solárnych panelov oznámila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová počas návštevy Kyjeva začiatkom februára.



Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová, generálny riaditeľ Enelu Francesco Starace a ukrajinský minister energetiky German Galuščenko sa v piatok stretli na online podujatí. V jeho rámci privítali záväzok spoločnosti Enel darovať Ukrajine 5700 solárnych panelov, každý s výkonom 350 wattov. Celkový výkon darovanej fotovoltiky dosiahne 2 MW.



Darované solárne panely pokryjú 11.400 štvorcových metrov strešnej plochy a budú rozdelených medzi rôzne mestá a verejné budovy na Ukrajine. Ich dodanie je naplánované na leto.



"Po mojich oznámeniach v Kyjeve pred mesiacom môžeme teraz oznámiť, že prvá várka solárnych panelov bude čoskoro dodaná na Ukrajinu. Tieto solárne panely sa vyrábajú v talianskom meste Catania s podporou Európskeho inovačného fondu. Dodajú elektrinu školám, nemocniciam a hasičom," vysvetlila von der Leyenová v správe pre médiá.



Komisárka Simsonová uviedla, že tento projekt pomôže zvýšiť energetickú bezpečnosť Ukrajiny, ukazuje európsku solidaritu v praxi a aj to, že investície do výroby čistých technológií môžu urobiť Európu energeticky bezpečnejšou a nezávislejšou.



Iniciatíva je súčasťou širšieho úsilia EÚ zabezpečiť dodávky elektriny pre kľúčové verejné budovy na Ukrajine aj bez pripojenia na základnú rozvodnú sieť. EÚ po sérii ruských útokov na civilnú energetickú infraštruktúru Ukrajiny už poskytla Ukrajincom 5400 generátorov. Solárne panely budú hrať podobnú úlohu, keď umožnia verejným budovám na Ukrajine spoliehať sa na elektrinu z vlastnej produkcie.