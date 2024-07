EÚ a Srbsko v Belehrade uzavreli dohodu o lítiových batériách

Brusel 19. júla (TASR) - Európska únia a Srbsko v piatok uzavreli dohodu o zásobovaní lítiovými batériami, ktoré sa považujú za kľúčový prvok potrebný na prechod na hospodárstvo šetrnejšie k životnému prostrediu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Podpis memoranda o porozumení sa uskutočnil počas "summitu o kritických surovinách" v Belehrade za účasti srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, nemeckého kancelára Olafa Scholza a podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča.



Tento dokument je považovaný za prvý krok v rozvoji ťažby nerastných surovín v Srbsku a možnom budovaní dodávateľských reťazcov vrátane výroby lítiových batérií a súčiastok, píše AFP.



"Kancelár Scholz ponúkol Srbsku podporu Nemecka pri rozvoji rozsiahlejšieho reťazca výroby lítia, čo nám prinesie miliardové investície a neuveriteľný pokrok pre celú krajinu, najmä pre západné Srbsko," uviedol Vučič na spoločnej tlačovej konferencii.



Lítium je strategicky dôležitý kov potrebný na výrobu batérií pre elektrické vozidlá, čo je kľúčové pre prechod nemeckého automobilového priemyslu na ekologickejšiu výrobu.



Srbsko má rozsiahle ložiská lítia neďaleko mesta Loznica, kde sa nachádza sporný ťažobný projekt ťažobnej spoločnosti Rio Tinto. Súd minulý týždeň povolil srbskej vláde obnoviť tento projekt, ktorý bol pozastavený od masových protestov v roku 2022. Vláda vtedy pre obavy ľudí z dôsledkov na životné prostredie zrušila povolenia udelené spoločnosti Rio Tinto. Súd vyhlásil, že zrušenie týchto povolení "nebolo v súlade s ústavou a zákonom".



Vučič na margo projektu povedal, že prioritou bude ochrana životného prostredia. Od ťažobnej firmy podľa vlastných slov získal nové záruky. Naznačil tiež, že samotná ťažba lítia by sa mohla začať v roku 2028. Rio Tinto tvrdí, že z ložiska v oblasti Loznice by ročne mohli vyťažiť odhadom až 58.000 ton lítia. To by podľa AFP stačilo na výrobu vyše milióna elektromobilov.



Srbsko by sa podľa eurokomisára Šefčoviča mohlo stať prvou európskou krajinou, ktorá by mala na svojom území celý dodávateľský reťazec - od ťažby lítia až po samotnú výrobu elektrických vozidiel.



Srbský prezident v rozhovore pre nemecký denník Handelsblatt povedal, že v súčasnosti prebiehajú rokovania s viacerými európsky automobilkami vrátane Mercedesu, Volkswagenu i Stellantisu. Lítium z krajiny sa bude podľa neho zatiaľ vyvážať iba do európskych krajín, a to napriek záujmu zo strany čínskych výrobcov.



Kritici ťažobného projektu sa však naďalej obávajú vplyvu bane na životné prostredie a zdravie verejnosti. Odporcovia tiež dlhodobo obviňujú Vučičovu vládu zo zlých výsledkov v oblasti regulácie priemyselného sektora.



Pred miestom konania belehradského summitu aj v piatok protestovala malá skupina ľudí. Demonštranti tvrdia, že Srbsko podstupuje najväčšie environmentálne riziko v súvislosti s baňou v záujme prechodu EÚ na ekologické hospodárstvo.