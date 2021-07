EÚ a Švajčiarsko si budú od piatku navzájom uznávať svoje covidpasy

Brusel 8. júla (TASR) – Európska komisia prijala vo štvrtok rozhodnutie, ktoré zabezpečí, aby sa osvedčenia o covide – tzv. covidpasy – vydané Švajčiarskom považovali za rovnocenné s covidpasmi Európskej únie.



Podľa tlačovej správy Európskej komisie to znamená, že Švajčiarsko ako prvá krajina mimo 27 krajín EÚ a troch krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) – Islandu, Lichtenštajnska a Nórska – bude pripojené k únijnému systému a švajčiarske covidpasy budú v EÚ akceptované za rovnakých podmienok ako osvedčenia vydané pre Európsku úniu.



V praxi budú môcť držitelia švajčiarskeho osvedčenia – štátni príslušníci Švajčiarska, občania EÚ a štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa legálne zdržiavajú alebo majú pobyt vo Švajčiarsku – cestovať do krajín EÚ za rovnakých podmienok ako držitelia únijných covidpasov.



Švajčiarsko zároveň súhlasilo s uznaním covidpasov EÚ pre cesty občanov členských krajín Únie do Švajčiarska.



Štvrtkové rozhodnutie nadobudne účinnosť od piatka 9. júla.



Voľný pohyb medzi EÚ a Švajčiarskom je založený na dohode o voľnom pohybe osôb, ktorá neobsahuje mechanizmus na začlenenie aktov Únie. V dôsledku toho musela eurokomisia prijať samostatné rozhodnutie, aby zabezpečila, že švajčiarske covidpasy budú v EÚ uznávané a akceptované.