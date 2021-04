EÚ a Švajčiarsko nedosiahli zlom v rokovaniach o novej rámcovej zmluve

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 23. apríla (TASR) - Predstavitelia EÚ a Švajčiarska nedokázali ani počas piatkových rokovaní dosiahnuť potrebný zlom na ceste k dlhoodkladanej rámcovej dohode o spolupráci. Informovala o tom agentúra AFP.Pripravovaná rámcová zmluva, na ktorej sa pracuje už 13 rokov, by mala zastrešiť celú škálu čiastkových dohôd medzi EÚ a Švajčiarskom.Rokovania najnovšie uviazli v slepej uličke, ako Únia nesúhlasila s požiadavkou Švajčiaraka vylúčiť z rozhovorov tri kľúčové otázky, týkajúce sa štátnej pomoci, ochrany miezd a slobody pohybu." uviedol hlavný hovorca EK Eric Mamer po schôdzke medzi šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a švajčiarskym prezidentom Guyom Parmelinom, ktorá prebehla v piatok v Bruseli.Von der Leyenová zdôraznila, že dosiahnutie dohody si bude vyžadovať väčšiu flexibilitu oboch strán. "" uviedla šéfka eurokomisie.Aj Parmelin pripustil, že medzi oboma stranami stále existujú "", avšak zdôraznil, že úsilie o dosiahnutie dohody bude ďalej pokračovať.Z pohľadu EÚ boli rokovania o dohode so Švajčiarskom zavŕšené už v roku 2018, avšak Švajčiari stále požadovali ďalšie zmeny, takže k podpisu dohody napokon nedošlo.Rámcová zmluva by mala zastrešiť súčasných približne 120 bilaterálnych dohôd, ktoré v súčasnosti upravujú vzťahy medzi Švajčiarskom a EÚ.