EÚ a Švajčiarsko rokujú o prehĺbení a rozšírení vzájomných vzťahov

Brusel 18. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a prezidentka Švajčiarskej konfederácie Viola Amherdová začali v pondelok rokovania o širokom balíku opatrení na prehĺbenie a rozšírenie vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Exekutíva EÚ v správe pre médiá spresnila, že po prijatí rokovacieho mandátu Švajčiarska (8.3.) a EÚ (12.3.) obe strany môžu začať rokovať o balíku načrtnutom v spoločnej dohode, ktorú v novembri 2023 schválila Švajčiarska federálna rada a Európska komisia.



Spoločná dohoda potvrdzuje ambíciu oboch strán uzavrieť rokovania o nových vzťahoch ešte v tomto roku. Vyjednávacie tímy sa stretnú v utorok (19.3.).



Cieľom rokovaní je zabezpečiť rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž medzi spoločnosťami z EÚ a Švajčiarska pôsobiacimi na vnútornom trhu EÚ a zaručiť ochranu práv občanov EÚ pracujúcich vo Švajčiarsku vrátane nediskriminácie medzi občanmi rôznych členských štátov.



Medzi kľúčové prvky balíka patria inštitucionálne ustanovenia, ktoré sa majú zahrnúť do existujúcich a budúcich dohôd so Švajčiarskom v súvislosti s vnútorným trhom EÚ. Zabezpečia dynamické zosúladenie s právom EÚ, jeho jednotný výklad a uplatňovanie a urovnávanie sporov. Týka sa to aj ustanovení o štátnej pomoci v niekoľkých existujúcich a budúcich dohodách so Švajčiarskom, ktoré sa týkajú vnútorného trhu, pričom dohoda umožní účasť Švajčiarska na programoch EÚ vrátane vedeckého programu Horizont Európa.



Dohoda zaistí aj pravidelný a trvalý finančný príspevok Švajčiarska v prospech sociálnej a hospodárskej súdržnosti v EÚ ako protipól jeho účasti na vnútornom trhu eurobloku.



Obe strany opäť spustia aj rokovania o dohodách o elektrine, bezpečnosti potravín a zdraví a tiež o účasti Švajčiarska v agentúrach EÚ pre vesmírny program a pre železnice.



Komisia po začatí rokovaní otvorí možnosť švajčiarskym subjektom uchádzať sa o výzvy Európskej rady pre výskum pre rok 2024. EÚ je najväčším obchodným partnerom Švajčiarska, zatiaľ čo Švajčiarsku patrí štvrté miesto v obchode EÚ. Vo Švajčiarsku žije približne jeden a pol milióna občanov EÚ a približne 450.000 občanov Švajčiarska žije v krajinách EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)