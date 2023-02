EÚ a švédske predsedníctvo pripravia darcovskú konferenciu

Brusel 8. februára (TASR) - EÚ a švédske predsedníctvo pripravia v marci v Bruseli darcovskú konferenciu pre Turecko a Sýriu, ktoré začiatkom týždňa postihli ničivé zemetrasenia. Informuje o tom spravodajca TASR.



Zámer usporiadať darcovskú konferenciu v stredu oznámili predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda švédskej vlády Ulf Kristersson, ktorého krajina v súčasnosti zastáva predsedníctvo v Rade EÚ.



Darcovská konferencia by sa mala konať v koordinácii s tureckými orgánmi s cieľom zmobilizovať finančné prostriedky medzinárodného spoločenstva na podporu pre obyvateľov Turecka a Sýrie zasiahnutých ničivým zemetrasením.



"Prioritou je teraz nepretržite pracovať na záchrane čo najväčšieho počtu životov, pretože mnoho ľudí je stále uväznených pod troskami v zrútených budovách. Posielame jasný odkaz obyvateľom Turecka a Sýrie: EÚ podporí vaše komunity. Nikto by nemal zostať osamotený, keď ľudí postihne takáto tragédia," uviedla Von der Leyenová.



Pripomenula, že na tento účel bol okamžite aktivovaný mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany, vďaka čomu za účasti 23 krajín sa do postihnutej oblasti podarilo vyslať 31 pátracích a záchranných tímov a päť lekárskych tímov.



Šéfka eurokomisie sa na usporiadaní darcovskej konferencie dohodla v telefonáte so švédskym premiérom.



"Následky zemetrasenia v Turecku a severnej Sýrii sú naozaj strašné. Rozsah strát na životoch a fyzických škôd je zo dňa na deň jasnejší. Švédsko na čele Rady EÚ chce zabezpečiť, aby pomoc Únie bola primeraná a uspokojila potreby tureckého a sýrskeho ľudu v tomto hroznom čase," uviedol Kristersson v správe pre médiá.