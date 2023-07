EÚ a Tunisko sa dohodli na posilnení spolupráce v oblasti migrácie

Tunis/Brusel 16. júla (TASR) – Vzhľadom na zvyšujúce sa počty migrantov a ich nebezpečné cesty cez Stredozemné more sa Európska únia a Tunisko dohodli v nedeľu na ďalšej posilnení spolupráce v tejto oblasti. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, holandský premiér Mark Rutte, talianska premiérka Giorgia Meloniová a tuniský prezident Kajs Saíd podpísali v Tunise memorandum o porozumení o strategickom a komplexnom partnerstve. Eurokomisia tak bude môcť severoafrickej krajine zápasiacej s hospodárskou krízou začať poskytovať finančnú pomoc v celkovej výške 900 miliónov eur.



Trojica politikov z EÚ bola v Tunise na rozhovoroch o takejto dohode už pred mesiacom. Výmenou za finančnú pomoc by Tunisko malo silnejšie zakročiť proti prevádzačom a nelegálnej migrácii, aby sa znížili počty ľudí, ktorí sa z tejto krajiny vydávajú smerom do Európy.



"Máme dobrý balík (opatrení). Teraz je čas ho uskutočniť," uviedla von der Leyenová. "Sme pevne odhodlaní to čo najrýchlejšie realizovať," povedal tuniský prezident. V súvislosti s migráciou sa zmienil o "neľudskej situácii", ktorú je potrebné riešiť kolektívne.



Tunisko patrí k hlavným tranzitným krajinám, cez ktoré prechádzajú migranti na ceste do Európy. Na nebezpečnú plavbu sa vydávajú aj mnohí Tunisania v dôsledku zhoršujúcej sa ekonomickej krízy a vysokej nezamestnanosti.



V uplynulých mesiacoch sa počty týchto migrantov výrazne zvýšili. Talianske ministerstvo vnútra eviduje od začiatku roka do piatka 14. júla viac ako 75.000 migrantov, ktorí dorazili na člnoch na pobrežie krajiny. V rovnakom období minulého roka ich bolo približne 31.900.