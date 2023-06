EÚ a UNESCO podpísali dohodu o etike umelej inteligencie

Paríž 27. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESO) a Európska komisia podpísali dohodu o urýchlení implementácie odporúčania UNESCO o etike umelej inteligencie (AI). Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Odporúčanie UNESCO o etike AI sú známe od novembra 2021 a predstavujú normatívny rámec pre všetky krajiny sveta.



Svoje vnútroštátne právne predpisy, ktoré zabezpečujú, aby AI rešpektovala základné slobody a ľudské práva a bola prospešná pre celé ľudstvo, už na základe odporúčania UNESCO začalo vypracúvať takmer 30 krajín.



Krajinám s nízkymi príjmami sa zaviazala pomôcť Európska komisia, keď oznámila, že pre ne vyhradí sumu štyri milióny eur určenú na pomoc pri implementácii odporúčaní UNESCO.



"Tvárou v tvár naliehavým výzvam, ktoré vytvára umelá inteligencia, musíme postupovať rýchlejšie tým, že poskytneme väčšiu podporu krajinám s nízkymi príjmami," uviedla generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová vo vyhlásení zverejnenom v utorok.



Dodala, že EK podporí tieto krajiny financovaním mobilizácie odborníkov a organizovaním školení o AI.



Medzi iniciatívami financovanými na základe tejto dohody je aj zriadenie globálneho tímu expertov UNESCO, ktorý by mal poskytovať podporu a poradenstvo pri implementácii odporúčania UNESCO.



UNESCO bude tiež každoročne organizovať globálne fórum o etike AI, ktoré bude slúžiť ako platforma na odbornú prípravu a umožní zainteresovaným stranám vymieňať si osvedčené postupy.



Odporúčanie UNESCO je prvým univerzálnym normotvorným rámcom pre etiku umelej inteligencie - prijaté bolo v novembri 2021, a to jednomyseľne 193 členskými štátmi UNESCO.



Tento dokument je založený na podpore a ochrane ľudských práv, ľudskej dôstojnosti a environmentálnej udržateľnosti. Presadzuje zásady, ako je právny štát, a obsahuje konkrétne politické kapitoly, ktoré vyzývajú na lepšiu správu údajov, inkluzívnosť a rodovú rovnosť.



AFP pripomenula, že hoci v EÚ chýbajú silné spoločnosti zaoberajúce sa AI, euroblok zrýchlil tempo regulácie tejto technológie. Rýchly pokrok v oblasti AI, ku ktorému došlo v uplynulom roku, totiž zaskočil väčšinu médií v EÚ i mnohých politikov.



Zákonodarcovia Európskeho parlamentu minulý týždeň podporili kľúčový text, ktorý by mohol tvoriť základ pravidiel AI od roku 2026. Zahraniční a domáci vývojári AI ho označili za príliš prísny.