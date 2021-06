EÚ a USA dôrazne odsúdili letecký útok v etiópskom regióne Tigraj

Washington/Brusel 24. júna (TASR) - Spojené štáty aj Európska únia (EÚ) vyjadrili v stredu znepokojenie nad správami o leteckom bombovom útoku v etiópskom regióne Tigraj, pri ktorom podľa svedkov zahynuli desiatky civilistov. Informovala o tom agentúra AFP.



"To, čo sa deje v Tigraji, je otrasné. Je čas, aby sa medzinárodné spoločenstvo prebudilo a začalo konať," uviedol vo vyhlásení šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.



"Opakujeme našu naliehavú výzvu na okamžité vyhlásenie prímeria v Tigraji," dodal šéf zahraničnej politiky eurobloku.



"Dôrazne odsudzujeme tento hanebný čin," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price vo vyhlásení, v ktorom zároveň vyzval etiópske úrady, aby záchranným službám "okamžite umožnili úplný a ničím nerušený prístup do oblasti".



Vzdušný útok na trh v meste Tagogon sa odohral ešte v utorok, teda deň po tom, čo obyvatelia Tigraja informovali o nedávnom vypuknutí bojov severne od regionálnej metropoly Mekelle.



Traja zdravotníci pre agentúru Reuters povedali, že etiópski vojaci blokovali prístup sanitiek na miesto útoku. Hovorca etiópskej armády plukovník Getnet Adane toto tvrdenie pre Reuters poprel, samotný nálet však ani nepotvrdil, ani nevyvrátil.



Jeden lekár pod prísľubom zachovania anonymity pre agentúru AP povedal, že útok si vyžiadal "viac ako 80 civilných obetí", pričom sa odvolal na informácie prítomných zdravotníkov.



Viacerí svedkovia bombardovania pre AFP uviedli, že videli desiatky mŕtvych i zranených, medzi nimi aj mnoho detí. Agentúra však dosiaľ tieto tvrdenia nedokázala nezávisle overiť.



Vlani v novembri vypukol v etiópskom zväzovom štáte Tigraj ozbrojený konflikt medzi etiópskou armádou a miestnymi separatistami.



Premiér Abiy Ahmed oznámil začiatok vojenskej operácie proti jednotkám Tigrajského ľudovo-oslobodzovacieho frontu (TPLF) 4. novembra 2020. Do konfliktu sa zapojili aj jednotky zo susednej Eritrei.



Premiér 28. novembra deklaroval víťazstvo vládnych jednotiek nad vzbúrencami. TPLF však vyhlásil, že je odhodlaný pokračovať v boji. Násilie spôsobilo, že z tejto oblasti ušli státisíce ľudí.



Agentúry OSN a humanitárne organizácie odhadujú, že v regióne Tigraj hladuje približne 350.000 ľudí a ďalšie milióny naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc.