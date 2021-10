EÚ a USA dosiahli dohodu o vyriešení sporu okolo ciel na oceľ a hliník

Rím 30. októbra (TASR) - Spojené štáty a Európska únia sa dohodli na riešení dlhodobého sporu týkajúceho sa amerických ciel na oceľ a hliník z Európy. Oznámila to v sobotu americká ministerka obchodu Gina Raimondová a ďalší americkí predstavitelia, ktorých citovala agentúra AP.



"Dokázali sme dosiahnuť dohodu, na základe ktorej EÚ zruší svoje odvetné clá (na americké výrobky)," uviedla ministerka Raimondová na okraji summitu skupiny G20, ktorá združuje najväčšie ekonomiky sveta, prebiehajúceho v talianskej metropole Rím.



Európska únia bude môcť do USA dovážať určité množstvá ocele a hliníka bez uvalenia cla. Musí však zaistiť, že budú vyrobené výlučne v Európe. Obe strany sa zároveň dohodli, že zastavia všetky prebiehajúce spory na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré sa týkali konfliktu okolo "Trumpových" ciel.



Európska komisia bezprostredne informáciu o urovnaní celého sporu nepotvrdila.



Bývalý americký prezident Donald Trump uvalil v júni 2018 clá vo výške 25 % na oceľ a 10 % na hliník z viacerých štátov vrátane EÚ. Európania v reakcii na tento krok zaviedli clá na ikonické americké výrobky, akými sú motocykle Harley-Davidson, rifle Levi´s, arašidové maslo či bourbon.



Okrem ekonomických dôsledkov európske krajiny rozhnevalo aj Trumpovo odôvodnenie, že uvedené clá boli uvalené v záujme ochrany národnej bezpečnosti USA.



Diskusie o urovnaní celého sporu sa mohli začať až po tom, ako Donalda Trumpa v Bielom dome vystriedal Joe Biden, hľadanie riešenia však podľa účastníkov rokovaní nebolo jednoduché.



Rozhovory odštartovali v júni tohto roku a obe strany si vopred stanovili, že sa pokúsia dosiahnuť dohodu do 1. decembra. EÚ dovtedy odložila plánované zvýšenie ciel, ktoré malo nadobudnúť účinnosť 1. júna.