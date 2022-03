EÚ a USA odsúhlasili novú dohodu o prenose osobných údajov cez oceán

Brusel 25. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok oznámil, že Spojené štáty a Európska únia sa dohodli na novej zmluve o prenose osobných údajov cez oceán. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Biden na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou povedal, že táto dohoda "potvrdzuje spoločný záväzok" Európskej únie a USA k ochrane súkromia, k ochrane osobných údajov a k právnemu štátu. Tieto opatrenia opäť umožnia exekutíve Európskej únie schvaľovať prenosy údajov cez Atlantický oceán. Novú dohodu je ešte potrebné sfinalizovať, píše AFP.



Táto dohoda podľa von der Leyenovej umožní "predvídateľné a dôveryhodné dátové toky" a prinesie rovnováhu do oblasti bezpečnosti i do oblasti práva na súkromie a ochranu osobných údajov. "Je to ďalší krok v posilňovaní nášho partnerstva," napísala európska politička na Twitteri.



Piatková dohoda nahradí doterajšie opatrenia, ktoré Európsky súdny dvor (ECJ) zrušil z dôvodu obáv zo špionáže.



ECJ v roku 2015 vyhlásil za neplatnú dohodu o zdieľaní osobných údajov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Sudcovia dospeli k záveru, že transatlantická dohoda nedostatočne chráni práva občanov EÚ. Ďalšiu takúto dohodu Európsky súdny dvor zrušil v roku 2020.