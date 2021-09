EÚ a USA sa dohodli na partnerstve, chcú zvýšiť svetovú zaočkovanosť

Brusel/New York 23. septembra (TASR) – Európska komisia vo štvrtok informovala, že jej predsedníčka Ursula von der Leyenová a americký prezident Joe Biden v stredu v New Yorku oznámili nové partnerstvo medzi EÚ a Spojenými štátmi, zamerané na urýchlenie očkovania proti ochoreniu COVID-19 s cieľom dosiahnuť do septembra 2022 celosvetovú mieru zaočkovanosti na 70 percent.



Von der Leyenová a Biden hovorili o tejto spolupráci počas svojho stretnutia v rámci Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku. Cieľom spoločného programu USA a EÚ je porazenie koronavírusovej pandémie s tým, že podporia mieru zaočkovanosti vo svete a prispejú tak k záchrane ľudských životov a obnove zdravotnej bezpečnosti.



Cieľ 70-percentnej zaočkovanosti ceosvetvej populácie by chceli dosiahnuť v rámci jedného roka, do začiatku VZ OSN v septembri 2022. Koordinované úsilie Spojených štátov a Európskej únie má zvýšiť ponuku proticovidových vakcín, ich distribúciu koordinovanejším a účinnejším spôsobom a lepšie zvládnutie obmedzení na strane dodávateľských reťazcov.



V rámci tohto transatlantického partnerstva chcú Spojené štáty darovať tretím krajinám viac ako 1,1 miliardy dávok vakcín a EÚ daruje zvyšku sveta ďalších vyše 500 miliónov dávok očkovacej látky.



Obaja partneri vyzvali krajiny, ktoré sú schopné očkovať svoje obyvateľstvo, aby zdvojnásobili svoje záväzky týkajúce sa zdieľania vakcín s chudobnejšími krajinami, alebo aby významne prispeli k poskytovaniu vakcín do regiónov sveta, kde je slabá miera zaočkovania.



V tom istom rámci spolupráce, najmä pokiaľ ide o dodávateľské reťazce, sa eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v New Yorku stretol s Jeffom Zientsom, vedúcim amerického krízového tímu pre COVID-19, aby vytvorili spoločnú pracovnú skupinu pre výrobu a dodávateľské reťazce v boji proti pandémii koronavírusu.