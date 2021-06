EÚ a USA predĺžili prímerie v spore o dotácie pre Airbus a Boeing

Na snímke zľava predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, americký prezident Joe Biden a predseda Európskej rady Charles Michel počas summitu USA - Európska únia v Bruseli v utorok 15. júna 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 15. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) a USA sa dohodli na predĺžení prímeria v ich 17-ročnom spore o dotácie pre výrobcov lietadiel Airbus a Boeing o päť rokov. To predstavuje diplomatické víťazstvo počas návštevy amerického prezidenta Joe Bidena v Bruseli. Uviedli to v utorok zdroje z EÚ.uviedol pre agentúru AFP pod podmienkou anonymity európsky zdroj blízky rokovaniam.Biden sa v utorok napoludnie stretne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom v Bruseli. Vyriešenie zoznamu existujúcich obchodných konfliktov bude na prvom mieste ich programu.Na otázku, či dôjde k prielomu na stretnutí von der Leyenová uviedla, že „je veľmi pozitívna", pokiaľ ide o nájdenie dohody v spore Airbus-Boeing. Dodala, že ide o najdlhší obchodný spor v histórii Svetovej obchodnej organizácie (WTO), takže je v spoločnom záujme ho vyriešiť.Podľa zdroja prímerie bude trvať päť rokov, čo poskytne dostatok času na nájdenie globálneho riešenia v rámci WTO, ktoré by zahŕňalo letecký priemysel na celom svete.EÚ a USA sa navzájom obviňujú z nelegálneho dotovania spoločností Airbus a Boeing. Začiatkom marca obe strany vyhlásili akési prímerie na štyri mesiace po nástupe Bidena do funkcie prezidenta USA a zdržali sa vzájomného uvalenia ďalších represívnych ciel do 11. júla, aby rokovali o riešení sporu.Uzavrel sa atak cyklu odvetných ciel z čias bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď sa vzťahy medzi Bruselom a Washingtonom zhoršili.V marci obe strany v rámci dočasného prímeria pozastavili clá na tovar v hodnote 11,5 miliardy USD (9,49 miliardy eur) na produkty, ako sú vína z EÚ či americký tabak a liehoviny. Utorková dohoda o predĺžení prímeria ich odstráni na päť rokov, pričom budú pracovať na celkovej dohode o tom, aké dotácie povoliť.Dohoda bude oznámená počas summitu EÚ a USA v priebehu utorka. To umožní obom stranám sústrediť sa na hrozbu, ktorú predstavuje rodiaci sa čínsky komerčný letecký priemysel.Brusel a Washington vyhlásili tiež, že sa budú usilovať o riešenie nadmerných globálnych kapacít, ktoré sa vo veľkej miere sústreďujú v Číne.(1 EUR = 1,2112 USD)