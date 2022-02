EÚ a USA sľubujú dostatok dodávok plynu pre Európu a jej susedov

Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 8. februára (TASR) - EÚ a Spojené štáty spoločne pracujú na zaistení dostatočných dodávok plynu v Európe, aj na zabezpečení dodávok plynu pre Ukrajinu. Vyplýva to z deviateho zasadnutia Rady EÚ - USA pre energetiku, ktoré sa v pondelok konalo vo Washingtone.Dokument zo zasadnutia, ktorý má TASR k dispozícii, uvádza, že obe strany sú si vedomé rýchlo sa meniaceho energetického prostredia a rizík pre energetickú bezpečnosť, vrátane kybernetickej bezpečnosti energetickej infraštruktúry, a preto pracujú na zvýšení energetickej bezpečnosti a podpore energetickej diverzifikácie.Zasadnutiu predsedal minister zahraničných vecí USA Antony Blinken, ministerka energetiky USA Jennifer Granholmová, šéf diplomacie EÚ Josep Borrell a eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová. Radu EÚ zastupoval veľvyslanec Francúzska v USA Philippe Étienne.Rada pre energetiku USA a EÚ je hlavným transatlantickým koordinačným fórom pre strategické energetické otázky.Účastníci tohto stretnutia rokovali hlavne o naliehavej potrebe prijať opatrenia na riešenie situácie v dodávkach plynu v Európe a na zabezpečenie dodávok plynu na Ukrajinu. USA a EÚ zdôraznili svoj záväzok dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, spolupracovať na zabezpečení rýchlej dekarbonizácie a podporovať investície do súvisiacich technológií.Rada EÚ - USA pre energetiku sa zároveň zaviazala aj k posilneniu energetickej bezpečnosti v susedstve Únie, vrátane Ukrajiny, Moldavska a západného Balkánu, ale aj k podpore rýchleho a spravodlivého energetického prechodu v Afrike aj s dôrazom na potreby riešiť energetickú chudobu.Naznačená spolupráca v tejto oblasti sa zameria na predchádzanie prerušení dodávok energie a na zlepšenie diverzifikácie dodávateľov energie a druhov palív v súlade s vytýčenými cieľmi nulových emisií.Keďže geopolitické a klimatické vplyvy ovplyvňujú trhy s energiou, EÚ a USA chcú spoločne zaistiť, aby globálne trhy so skvapalneným zemným plynom mali kapacitu poskytovať dodatočné a diverzifikované dodávky v prípade prerušenia plynovodov. Obe strany upozornili aj na rastúce kybernetické hrozby pre energetickú infraštruktúru, a preto chcú spolupracovať aj v tejto oblasti.Washington a Brusel zopakovali, že je neprijateľné využívať dodávky energie ako zbraň alebo geopolitickú páku. Aj preto sú obe strany ochotné zvýšiť odolnosť a energetickú bezpečnosť východných partnerov, akými sú Moldavsko a Ukrajina. A to aj prostredníctvom reverzných tokov plynu, aby uvedené krajiny mali dostatočné dodávky energie.V prípade Ukrajiny EÚ aj USA potvrdili, že ide o kľúčového partnera, a spresnili, že energetická bezpečnosť je životne dôležitá pre suverénnu Ukrajinu. Obe strany sa vyjadrili, že Ukrajina je pre EÚ strategickou tranzitnou krajinou plynu a budú podporovať integráciu Ukrajiny do energetického trhu EÚ, aj s cieľom urýchliť dekarbonizáciu a prechod na čistú energiu a zvýšiť ukrajinský potenciál na vývoz čistej energie. Rovnako podporia aj skúmanie nových trás pre tranzit plynu z EÚ na Ukrajinu.Európania s Američanmi chcú rovnako pomáhať pri dekarbonizácii krajín západného Balkánu, s cieľom postupne znižovať množstvo uhlia na výrobu energie a neefektívne dotovanie fosílnych palív, a aj pri integrácii ich trhov s elektrinou so susedným trhom eurobloku. Podpora EÚ a USA v tejto oblasti zahŕňa aj západobalkánske reformy na trhu s energiou a regulačné reformy.V neposlednom rade obe strany zdôraznili, že veterná energia vyrábaná na pevnine a na mori je "kľúčovou technológiou" na výrobu čistej energie. Tretie fórum na vysokej úrovni medzi európskymi a americkým podnikmi v rámci Rady EÚ - USA pre energetiku, ktoré sa bude konať tento rok, sa osobitne zameria na energiu vyrábanú na veterných farmách na mori.