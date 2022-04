EÚ a USA varujú Čínu: Ak podporíte ruskú inváziu, poškodíte si u nás

Brusel 22. apríla (TASR) - Európska únia a Spojené štáty v piatok varovali Čínu, že ak akokoľvek podporí Rusko v jeho vojenskom ťažení na Ukrajine alebo pri obchádzaní sankcií, poškodí si tým vzťahy so Západom. Vyplynulo to z piatkového vyhlásenia námestníčky amerického ministra zahraničných vecí Wendy Shermanovej a generálneho tajomníka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť Stefana Sannina na záver dvojdňového rokovania v Bruseli. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Diplomatická služba EÚ a americký rezort diplomacie v spoločnom vyhlásení ocenili "výnimočný prejav transatlantickej jednoty" v súvislosti s inváziou na Ukrajine. "Budeme naďalej naliehať na Čínu, aby neobchádzala ani nepodkopávala sankcie proti Rusku a aby neposkytovala žiadnu formu podpory pre ruskú agresiu voči Ukrajine... Takáto podpora by mala dôsledky pre naše vzťahy s Čínou," uviedli vo vyhlásení.



Diplomatickí predstavitelia EÚ a USA vyjadrili tiež obavy z opakovanej čínskej manipulácie s informáciami vrátane šírenia ruských dezinformácií o vojne na Ukrajine.



Čínski predstavitelia tvrdia, že európske štáty podporujú Ukrajinu najmä z iniciatívy Spojených štátov, a to aj napriek tomu, že je to v rozpore s ich záujmami, keďže sú závislé od dodávok ruského plynu.



Peking odmieta odsúdiť ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine a snaží sa zachovať si priateľské vzťahy s Moskvou. EÚ varovala Čínu, že akoukoľvek podporou Ruska, najmä prostredníctvom výrazných nákupov ruských uhľovodíkov, si poškodí hospodárske vzťahy so svojím hlavným obchodným partnerom – Európou.