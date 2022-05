EÚ a USA žiadajú nezávislé vyšetrovanie zabitia palestínskej novinárky

Brusel/Washington 11. mája (TASR) - Európska únia v stredu odsúdila zabitie palestínsko-americkej novinárky Šíríny abú Aklaovej a vyzvala na nezávislé vyšetrenie okolností jej smrti. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS) prišlo po tom, ako 51-ročná reportérka televízie al-Džazíra podľahla strelnému zraneniu hlavy, ktoré utrpela v stredu počas prestrelky izraelských vojakov s ozbrojenými Palestínčanmi v oblasti mesta Džanín na západnom brehu rieky Jordán. Pri prestrelke bol zranený aj Aklaovej kolega, jeho stav je stabilizovaný.



Na transparentné vyšetrovanie prípadu zabitia novinárky vyzvali aj USA. "Vyzývame obe strany, aby sa zúčastnili na tomto vyšetrovaní, aby sme mohli zistiť, prečo sa to stalo," povedala veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.



Dodala, že "najvyššou prioritou Washingtonu je ochrana amerických občanov a ochrana novinárov".



Al-Džazíra, pre ktorú Aklaová pracovala, tvrdí, že novinárku zasiahli izraelskí vojaci úmyselne. Vyzvala preto medzinárodné spoločenstvo, aby voči izraelským bezpečnostným zložkám vyvodilo zodpovednosť.



Izraelský premiér Naftali Bennett však podľa agentúry AFP uviedol, že reportérku pravdepodobne zabila streľba z palestínskych pozícií.



Podľa správy denníka The Times of Israel armáda židovského štátu k incidentu uviedla, že počas operácie v utečeneckom tábore Džanín sa izraelskí vojaci stali terčom intenzívnej paľby ozbrojených Palestínčanov a podozrivé osoby do nich hádzali aj rôzne výbušné zariadenia. Izraelské sily preto paľbu opätovali.



Izraelská armáda dôrazne odmieta tvrdenia, že jej vojaci mierili na novinárov zámerne. Tiež pripustila možnosť, že novinárku i jej kolegu mohli zasiahnuť palestínski ozbrojenci.