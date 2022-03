EÚ stále koordinuje pomoc pre utečencov z Ukrajiny, SR pomôžu i Gréci

Brusel 2. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu uviedla, že vzhľadom na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu na Ukrajine a státisíce ľudí utekajúcich za bezpečnosťou do susedných krajín aj naďalej koordinuje núdzovú pomoc pre ľudí na Ukrajine prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.



Podľa aktuálneho vyjadrenia eurokomisie už 26 európskych krajín – najnovšie Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Luxembursko, Nórsko a Portugalsko – ponúklo konkrétnu materiálnu pomoc v podobe lekárničiek a liekov, spacích vakov a generátorov na výrobu elektriny.



Výzvu Moldavska o pomoc doteraz vypočuli Dánsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko a Švédsko, ktoré podobne ako predtým Francúzsko, Holandsko a Rakúsko ponúkli vláde v Kišiňove sanitky, stany, prikrývky a poľnú kuchyňu.



Komisia pripomenula, že pod náporom tlaku utečencov z Ukrajiny už aj Slovensko a Poľsko aktivovali mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany so žiadosťou o podporu pri riešení prílevu utečencov. Grécko a Nemecko oznámili, že posielajú na Slovensko stany, prikrývky a ochranné masky, zatiaľ čo Francúzsko posiela lieky a ďalšie zdravotnícke vybavenie do Poľska.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti uviedol, že ruská invázia na Ukrajine vytvára humanitárnu katastrofu, akú sme v Európe nevideli po desaťročia.



"Ľudia na Ukrajine, ale aj státisíce ľudí utekajúcich do susedných krajín hľadajú bezpečnosť. EÚ nepretržite koordinuje prijímanie vysídlených osôb s ukrajinskými orgánmi, ako aj s Moldavskom, Poľskom a Slovenskom," opísal situáciu Lenarčič.



Podľa jeho slov je EÚ v týchto ťažkých chvíľach plne solidárna s ukrajinským ľudom.



Lenarčič a eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová mali v stredu na programe návštevu hraničného priechodu medzi Poľskom a Ukrajinou. Vo štvrtok Lenarčič a minister zahraničných vecí Francúzska Jean-Yves Le Drian odcestujú do Moldavska, aby posúdili potreby tejto krajiny.



spravodajca TASR Jaromír Novak