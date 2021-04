EÚ aj NATO odsúdili hekerský útok na USA

Brusel 15. apríla (TASR) - Európska únia aj Severoatlantická aliancia vyjadrili vo štvrtok podporu Spojeným štátom v súvislosti s najnovšími kybernetickými útokmi, z ktorých Washington obviňuje Rusko.



"Európska únia a jej členské štáty vyjadrujú solidaritu s USA v súvislosti s vplyvom škodlivých kybernetických aktivít, najmä kybernetickej operácie SolarWinds, ktorú podľa USA uskutočnila Ruská federácia," uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vo vyhlásení.



Severoatlantická rada (NAC), politický orgán NATO, v správe pre médiá uviedla, že spojenci z Aliancie podporujú a vyjadrujú solidaritu so Spojenými štátmi po oznámení destabilizačných aktivít zo štvrtka, ktoré sú pripisované Rusku. V tejto súvislosti podporili rozhodnutie Washingtonu uvaliť na Rusko sankcie a vyhostiť jeho diplomatov.



"Spojenci podnikajú individuálne a kolektívne kroky na zvýšenie kolektívnej bezpečnosti Aliancie," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.



Podľa tejto správy Rusko aj naďalej ukazuje svoj "pretrvávajúci model destabilizačného správania", ktorý bolo možné vidieť pri porušení suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny a Gruzínska a ktorý pokračuje v porušovaní, neplnení a obchádzaní mnohých medzinárodných záväzkov vrátane Budapeštianskeho memoranda.



NAC upozornila, že takéto destabilizačné príklady zahŕňajú aj pokus o zásah do procesu volieb v spojeneckých krajinách vrátane prezidentských volieb v USA, ako aj rozsiahle dezinformačné kampane a škodlivé počítačové aktivity.



"USA a ďalší spojenci usudzujú, že všetky dostupné dôkazy poukazujú na zodpovednosť Ruskej federácie za hekerský útok SolarWinds. Sme solidárni s USA," uvádza sa vo vyhlásení z bruselského sídla Aliancie. Vo výzve sa tiež píše, že spojenci budú aj naďalej úzko spolupracovať pri postupe proti ruským akciám, ktoré predstavujú hrozbu pre euroatlantickú bezpečnosť. "Vyzývame Rusko, aby okamžite zastavilo svoje destabilizačné správanie a dodržiavalo svoje medzinárodné záväzky tak, ako to robia ich spojenci, vrátane existujúcich dohôd a záväzkov o kontrole zbraní, odzbrojení a nešírení zbraní. Vyzývame tiež Rusko, aby zastavilo svoje provokácie a okamžite znížilo napätie na hraniciach Ukrajiny a na nezákonne anektovanom Kryme," píše sa v závere dokumentu z dielne NATO.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)