EÚ aktualizovala zoznam krajín, pre ktoré by sa mali zrušiť obmedzenia

Brusel 2. decembra (TASR) - Rada EÚ (členské štáty) vo štvrtok znovu aktualizovala zoznam krajín, osobitných administratívnych regiónov a iných územných celkov, pre ktoré by sa mali zrušiť cestovné obmedzenia. Po preskúmaní odporúčania o postupnom rušení dočasných obmedzení takého cestovania do EÚ, ktoré nie je považované za nevyhnutné, odstránila z doterajšieho zoznamu Jordánsko a Namíbiu.



Cestovanie do EÚ z tretích krajín, ktoré nie je považované za nevyhnutné, podlieha z dôvodu súčasnej pandemickej situácie dočasnému obmedzeniu, a to podľa súboru kritérií, ktoré boli naposledy aktualizované 20. mája tohto roku. Tým však nie je dotknutá možnosť členských štátov EÚ zrušiť obmedzenie takéhoto cestovania pre plne zaočkovaných cestujúcich z tretích krajín.



Rada EÚ upozornila, že reciprocita by sa mala brať do úvahy prípad od prípadu a zopakovala, že tento zoznam sa bude aj naďalej prehodnocovať a podľa okolností aktualizovať každé dva týždne.



Od 2. decembra 2021 by krajiny EÚ mali postupne zrušiť cestovné obmedzenia na vonkajších hraniciach pre obyvateľov týchto 16 krajín: Argentíny, Austrálie, Bahrajnu, Čile, Indonézie, Južnej Kórey, Kanady, Kataru, Kolumbie, Kuvajtu, Nového Zélandu, Peru, Rwandy, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Uruguaja.



Zoznam platí aj v prípade Číny, avšak pri potvrdení reciprocity. V tom prípade by sa cestovné obmedzenia mali postupne zrušiť aj pre špeciálne administratívne regióny Hongkong a Macao.



V rámci kategórie subjektov a územných orgánov, ktoré aspoň jeden členský štát Európskej únie neuznáva ako štáty, by sa mali postupne zrušiť aj cestovné obmedzenia pre Taiwan.



Obyvatelia Andorry, Monaka, San Marína a Vatikánu sa na účely tohto odporúčania považujú za obyvateľov EÚ. Na odporúčaní Európskej únie sa zúčastňujú aj krajiny pridružené k Schengenu: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.