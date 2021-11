EÚ aktualizovala zoznam krajín so zákazom nepodstatného cestovania

Brusel 9. novembra (TASR) - Rada EÚ (členské štáty) v utorok, po preskúmaní odporúčania o postupnom zrušení dočasných obmedzení nepodstatného cestovania do EÚ, aktualizovala zoznam krajín, osobitných administratívnych regiónov a iných subjektov a územných orgánov, pre ktoré by sa mali cestovné obmedzenia zrušiť. Z doterajšieho zoznamu boli odstránené Singapur a Ukrajina.



Nepodstatné cestovanie do EÚ z tretích krajín z dôvodu súčasnej pandemickej situácie podlieha dočasnému cestovnému obmedzeniu. Tým však nie je dotknutá možnosť členských štátov EÚ zrušiť dočasné obmedzenie nepodstatného cestovania pre plne zaočkovaných cestujúcich z tretích krajín.



Tento zoznam Rada EÚ každé dva týždne prehodnocuje a podľa okolností aktualizuje. Po novom by členské štáty EÚ mali od 9. novembra postupne zrušiť cestovné obmedzenia na vonkajších hraniciach Únie pre obyvateľov týchto krajín: Argentína, Austrália, Bahrajn, Čile, Jordánsko, Južná Kórea, Kanada, Katar, Kolumbia, Kuvajt, Namíbia, Nový Zéland, Peru, Rwanda, Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty a Uruguaj.



Platí to aj v prípade Číny, avšak pri potvrdení reciprocity. V tom prípade by sa cestovné obmedzenia mali postupne zrušiť aj pre špeciálne administratívne regióny Hongkong a Macao.



V rámci kategórie subjektov a územných orgánov, ktoré aspoň jeden členský štát EÚ neuznáva ako štáty, by sa mali postupne zrušiť aj cestovné obmedzenia pre Taiwan.



Obyvatelia Andorry, Monaka, San Marína a Vatikánu sa na účely tohto odporúčania považujú za obyvateľov EÚ.



Kritériá na určenie tretích krajín, pre ktoré by sa malo súčasné cestovné obmedzenie zrušiť, boli aktualizované 20. mája 2021. Zahŕňajú epidemiologickú situáciu a celkovú reakciu tretích krajín na ochorenie COVID-19, ako aj spoľahlivosť dostupných informácií a zdrojov údajov.



Na odporúčaní EÚ sa zúčastňujú aj krajiny pridružené k Schengenu: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)