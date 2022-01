EÚ aktualizovala zoznam krajín so zákazom cestovania

Brusel 17. januára (TASR) - Rada EÚ v pondelok opäť aktualizovala zoznam krajín a regiónov, na ktoré sa vzťahujú cestovné obmedzenia zavedené počas pandémie koronavírusu. Zo zoznamu najnovšie vypadli Argentína, Austrália a Kanada.



Cestovanie do EÚ z tzv. tretích krajín, ktoré nie je nevyhnutné, podlieha dočasným cestovným obmedzeniam v závislosti od vývoja pandemickej situácie. Jednotlivé členské štáty Únie však môžu povoliť, aby na ich územie vstúpili plne zaočkovaní cestujúci z tretích krajín.



Uvedený zoznam Rada EÚ (členské štáty) každé dva týždne prehodnocuje a podľa okolností aktualizuje.



Od 17. januára by mala EÚ postupne zrušiť cestovné obmedzenia na vonkajších hraniciach pre obyvateľov týchto 13 krajín: Bahrajn, Čile, Indonézia, Južná Kórea, Katar, Kolumbia, Kuvajt, Nový Zéland, Peru, Rwanda, Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty a Uruguaj. Rovnaký krok by mal byť prijatý aj v prípade Číny, ak tá potvrdí ochotu postupovať recipročne.



Kritériá na určenie tretích krajín, pre ktoré by sa malo súčasné cestovné obmedzenie zrušiť, boli naposledy aktualizované 20. mája 2021. Zahŕňajú epidemiologickú situáciu a celkovú reakciu tretích krajín na ochorenie COVID-19, ako aj spoľahlivosť súvisiacich informácií a zdrojov údajov.