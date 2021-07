EÚ aktualizovala zoznam rušenia obmedzení pre tretie krajiny

Brusel 16. júla (TASR) - Rada EÚ (členské krajiny) vo štvrtok aktualizovala zoznam tretích krajín, osobitných správnych oblastí a ďalších územných orgánov, pre ktoré by sa mali zrušiť cestovné obmedzenia zavedené z dôvodu koronakrízy. Z doterajšieho zoznamu, ktorý sa každé dva týždne prehodnocuje, boli vyňaté Rwanda a Thajsko, pribudla naň Ukrajina.



Toto rozhodnutie bolo prijaté po preskúmaní najnovšej pandemickej situácie v rámci odporúčania o postupnom rušení dočasných obmedzení týkajúcich sa cestovania do EÚ, ktoré nie je nevyhnutné.



Na základe dohodnutých kritérií by členské štáty EÚ od 15. júla mali postupne zrušiť cestovné obmedzenia na vonkajších hraniciach pre obyvateľov týchto krajín: Albánsko, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Brunej, Čierna Hora, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Južná Kórea, Kanada, Katar, Libanon, Moldavsko, Nový Zéland, Saudská Arábia, Severné Macedónsko, Singapur, Spojené štáty americké, Srbsko a Ukrajina.



Cestovné obmedzenia by sa mali postupne zrušiť aj pre osobitné administratívne oblasti Číny Hongkong a Macao. Čína sa môže ocitnúť na tomto zozname v prípade potvrdenia reciprocity pre krajiny EÚ. V kategórii subjektov a územných celkov, ktoré najmenej jedna členská krajina EÚ neuznáva za štát, by sa cestovné obmedzenia mali postupne zrušiť aj pre Kosovo a Taiwan.



Obyvatelia Andorry, Monaka, San Marína a Vatikánu sa na tieto účely považujú za rezidentov EÚ. Súčasťou tohto zoznamu sú aj krajiny pridružené k Schengenskému priestoru - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.



Kritériá na určenie tretích krajín, pre ktoré by sa mali zrušiť súčasné cestovné obmedzenia, boli aktualizované 20. mája. Zahŕňajú epidemiologickú situáciu v daných krajinách a ich celkovú reakciu na pandémiu ochorenia COVID-19, ako aj spoľahlivosť dostupných informácií.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)