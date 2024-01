EÚ: Bezpečnosť pitnej vody zlepšia nové minimálne hygienické normy

Brusel 23. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že prijala nové minimálne hygienické normy pre materiály a výrobky, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou. O správe EK informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že nové normy, ktoré zabránia mikrobiálnemu rastu a znížia riziko vyplavovania škodlivých látok do pitnej vody, sa budú uplatňovať od 31. decembra 2026.



Nové normy sa budú uplatňovať na materiály a výrobky určené na použitie v nových zariadeniach na odber, úpravu, skladovanie alebo distribúciu vody alebo na opravárenské práce, ako sú napríklad zásobovacie potrubia, ventily, čerpadlá, vodomery, armatúry a kohútiky. Tým sa zvýši bezpečnosť vody na pitie a zníži sa administratívna záťaž pre spoločnosti, ktoré vyrábajú príslušné materiály a výrobky, ako aj pre vnútroštátne orgány.



V EÚ doteraz existovala len malá harmonizácia a výrobcovia boli povinní žiadať o rôzne povolenia v každom členskom štáte, v ktorom chceli predávať svoje výrobky. Nové pravidlá zjednodušia aj schvaľovacie procesy, ktoré predtým vykonávali jednotlivé vnútroštátne orgány.



Materiály a výrobky, ktoré splnia nové normy EÚ, dostanú vyhlásenie o zhode EÚ a osobitné označenie EÚ a budú sa môcť predávať v celej Únii bez akýchkoľvek obmedzení.



Komisia upozornila, že nové pravidlá sú aj reakciou na európsku iniciatívu občanov Právo na vodu (Right2Water), ktorá zozbierala 1,6 milióna podpisov naprieč členskými krajinami na podporu zlepšenia prístupu k bezpečnej pitnej vode pre všetkých Európanov.



Revidovaná smernica EÚ o pitnej vode z roku 2020 zaručuje bezpečnejší prístup k vode pre všetkých Európanov a zabezpečuje najvyššie normy na svete pre pitnú vodu. Členské štáty mali zaviesť smernicu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 12. januára 2023, avšak šesť členských štátov tak ešte neurobilo.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)