Borrell vyjadril znepokojenie pre situáciu na Ukrajine

Rím 5. decembra (TASR) - Šéf európskej diplomacie Joseph Borrell vyjadril znepokojenie v súvislosti so situáciou na hraniciach Ukrajiny. "Ukrajina je určite partner, spojenec. Takže stojíme na jej strane," povedal Borrell v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie talianskeho denníka La Repubblica. Informovala o tom agentúra DPA.



Ukrajina obvinila Moskvu zo zhromaždenia približne 115.000 vojakov neďaleko jej hraníc, na Kryme a v dvoch východných regiónoch, ktoré ovládajú proruskí separatisti. Americký prezident Joe Biden v piatok avizoval, že Spojené štáty pripravujú bližšie nešpecifikované opatrenia zamerané na obranu Ukrajiny pred pred prípadnou ruskou agresiou.



Moskva naopak obviňuje Kyjev z provokácií a zámerného stupňovania napätia, z podnecovania ktorého obvinila aj USA. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas stretnutia predstaviteľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE) v švédskej metropole Štokholm odmietol akúkoľvek formu aktivity spojenú so zámerom viesť vojnu.



Podľa Borrella ide v súčasnej situácii o to, aby sa Moskve poskytol "pohľad na možné dôsledky". "Musíme zostať v predkrízovej fáze," upozornil 74-ročný vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.



Čo by sa mohlo stať v prípade útoku Ruska, však Borrell konkrétne nevykreslil, píše DPA. "To záleží na tom, či si vôbec možno predstaviť skutočnú inváziu, ako na Krym? Neviem," podotkol. Ako dodal pre denník La Repubblica, je nutné skúsiť sa vyhnúť ďalšiemu zhoršeniu situácie.



Biely dom aj Kremeľ medzitým v sobotu potvrdili, že online stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Joea Bidena je stanovené na utorok 7. decembra.