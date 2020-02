Borrell vyzval na okamžité zastavenie eskalácie v Sýrii

Brusel 28. februára (TASR) - Eskaláciu v oblasti severosýrskeho mesta Idlib treba urýchlene zastaviť. Vyhlásil to v piatok vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. Zdôraznil, že EÚ zváži "všetky nevyhnutné opatrenia", aby ochránila svoju bezpečnosť. Informovala o tom agentúra AFP.



"Hrozí skĺznutie do veľkej medzinárodnej vojenskej konfrontácie," tvítoval Borrell. A upozornil, že toto by spôsobilo "nezvládnuteľné humanitárne utrpenie".



"EÚ vyzýva všetky strany na rýchlu deeskaláciu a ľutuje všetky straty na životoch. EÚ zváži všetky potrebné opatrenia na ochranu svojich bezpečnostných záujmov. Sme v kontakte so všetkými príslušnými aktérmi," dodal šéf diplomacie EÚ.



Nedávne udalosti v Sýrii a vyhrotenie situácie môže podľa správy agentúry DPA viesť k obnoveniu prílevu migrantov do Európy. EÚ ako blok však nemá v danom regióne žiadnu vojenskú prítomnosť a opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté, napríklad sankcie, majú obmedzený účinok.



Pri štvrtkovom bombardovaní zo strany sýrskej armády zahynulo najmenej 33 príslušníkov tureckých ozbrojených síl. Ide o najväčšie straty na životoch príslušníkov tureckej armády, odkedy Ankara po prvý raz vstúpila do vojenského konfliktu v Sýrii v roku 2016.



Turecko v piatok reagovalo bombardovaním, pri ktorom v Idlibe údajne zahynulo 16 príslušníkov Sýrskej arabskej armády.



Ankara zároveň odmietla tvrdenie Ruska o tom, že tureckí vojaci boli počas útoku premiešaní medzi povstaleckými jednotkami. Ruská armáda je v Sýrii na pozvanie sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jej vojaci bojujú proti miestnym povstalcom po boku vládnych jednotiek.