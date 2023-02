EÚ bude bojovať proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Brusel 3. februára (TASR) - Európska únia bude neochvejne a na celom svete bojovať proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Zdôraznili to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell a ďalší členovia Európskej komisie (EK) v spoločnom vyhlásení pred Medzinárodným dňom nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, ktorý pripadá na 6. februára. Informuje o tom spravodajca TASR.



Borrell vyhlásenie zverejnil spolu s podpredsedníčkou EK pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou, podpredsedníčkou pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuicovou, eurokomisárkou pre rovnosť Helenou Dalliovou a eurokomisárkou pre medzinárodné partnerstvá Juttou Urpilainenovou.



"Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je porušením ľudských práv a formou násilia páchaného na ženách a dievčatách. Nemá žiadne prínosy pre zdravie a ženám a dievčatám spôsobuje celoživotnú ujmu," uvádza sa v spoločnom liste s upozornením, že ide o praktiky, ktoré postihujú viac ako 200 miliónov žien a dievčat na celom svete. Podľa odhadov EK 600.000 z nich žije v Európe.



Predstavitelia eurokomisie zdôraznili, že ak EÚ chce do roku 2030 splniť ciele udržateľného rozvoja, ktoré zahŕňajú aj odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov, musí prijať rozhodné opatrenia, ktoré pomôžu skoncovať s touto praxou.



Podľa správy EK je kľúčom ku skoncovaniu s mrzačením ženských pohlavných orgánov transformácia sociálnych a rodových noriem. Od roku 2016 Únia sumou 18,5 milióna eur podporuje spoločný program Populačného fondu OSN a Detského fondu OSN zameraný na skoncovanie s mrzačením ženských pohlavných orgánov, v rámci ktorého sa zriadilo 1758 koalícií mužov a chlapcov. Tie pomáhajú pri zmene sociálnych a rodových noriem.



V roku 2022 EK navrhla celoeurópske pravidlá boja proti násiliu páchanému na ženách, ktoré zahŕňajú aj kriminalizáciu mrzačenia ženských pohlavných orgánov v celej EÚ.



Často sa mrzačenie ženských pohlavných orgánov nevykonáva v Únii. Dievčatá na tento účel prevážajú do tretej krajiny. Mrzačenie sa z rôznych chybne interpretovaných kultúrnych alebo spoločenských dôvodov vykonáva na mladých dievčatách od detstva do veku 15 rokov.



Vďaka zmodernizovanému Schengenskému informačnému systému budú príslušníci polície a pohraničnej stráže od marca 2023 upozorňovaní na osoby, ktorým hrozí rodovo motivované násilie vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov.



Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) mrzačenie ženských pohlavných orgánov zahŕňa všetky zákroky, pri ktorých dôjde k čiastočnému alebo úplnému odstráneniu ženských pohlavných orgánov alebo ich poškodeniu z iných ako zdravotných dôvodov. V Európe je touto praxou ohrozených približne 190.000 dievčat v 17 krajinách a 600.000 žien v Európe už žije s jeho následkami.