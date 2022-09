EÚ bude cez centrum Medevac presúvať ukrajinských pacientov po Európe

Brusel 1. septembra (TASR) - Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič vo štvrtok v Poľsku spolu s ministrami zdravotníctva z Poľska a Ukrajiny oficiálne otvoril Medevac, čiže nové centrum EÚ zabezpečujúce lekárske evakuácie a transfery ukrajinských pacientov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Centrum je strategicky umiestnené v blízkosti mesta Rzeszów, kde sa nachádza jedno z najbližších letísk pri ukrajinských hraniciach.



Centrum Medevac je financované prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany a je súčasťou širšieho programu lekárskych evakuácií, ktorý Európska únia spustila v marci 2022.



Stredisko ponúkne bezpečný priestor pre pacientov prichádzajúcich z Ukrajiny ešte predtým, ako ich odvezú a budú ďalej ošetrovať a liečiť v nemocniciach v iných európskych krajinách.



V tomto centre budú pacientom poskytovať nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, skríning chorôb, očkovanie a podporu duševného zdravia. Centrum je navrhnuté tak, aby uľahčilo prácu zdravotníckemu personálu, ktorý sa zameriava na zraniteľných pacientov prichádzajúcich z Ukrajiny.



Program lekárskych evakuácií zahŕňa dva lety z centra Medevac týždenne, ktoré ponúka Nórsko, a tiež prepravu pacientov z Rzeszówa do krajín, ktoré ponúknu pacientom z Ukrajiny ďalšiu liečbu.



Lenarčič v tejto súvislosti pripomenul, že počet zranených ľudí na Ukrajine každým dňom rastie a nemocnice, ktoré už teraz majú nedostatok zásob, sa snažia držať krok s vývojom situácie.



"Zničenie mnohých zdravotníckych zariadení oberá chronicky chorých pacientov o liečbu, ktorú potrebujú na svoje prežitie. Nemôžeme týchto ľudí opustiť. EÚ preto zintenzívni svoje aktivity zamerané na zdravotné evakuácie ukrajinských pacientov s novým uzlom neďaleko Rzeszówa v Poľsku," vysvetlil komisár v správe pre médiá.



Podľa jeho slov bude centrum Medevac hrať kľúčovú úlohu pri rýchlom presune pacientov do nemocníc v celej Európe.



Európska komisia uviedla, že ruská agresia vážne obmedzuje núdzovú zdravotnú starostlivosť na Ukrajine a prílev ukrajinských utečencov vystavil pod tlak aj nemocnice v susedných krajinách. EÚ preto s cieľom zmierniť tlak na zdravotnícke systémy na Ukrajine, v Poľsku, Moldavsku a na Slovensku začala koordinovať presuny pacientov prostredníctvom svojho mechanizmu civilnej ochrany do nemocníc po celej Európe.



Od 11. marca previezli 1143 ukrajinských pacientov, ktorí potrebovali lekársku pomoc, do 18 európskych krajín – pomoc ponúkli nemocnice z Belgicka, Českej republiky, Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Írska, Litvy, Luxemburska, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Španielska, Švédska a Talianska.



Centru Medevac bude pomáhať aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).