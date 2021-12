EÚ bude môcť uvaliť sankcie na Mali aj bez súhlasu OSN

Brusel 13. decembra (TASR) - Diplomati členských krajín EÚ v pondelok zmenili a doplnili režim sankcií týkajúci sa afrického štátu Mali. Stanovili nové kritériá, ktoré Únii umožnia samostatne zaviesť reštriktívne opatrenia voči jednotlivcom a subjektom zodpovedným za ohrozovanie mieru, bezpečnosti alebo stability v tejto krajine.



EÚ bola doposiaľ schopná transponovať do spoločnej európskej legislatívy len tie sankcie, o ktorých rozhodla Organizácia Spojených národov.



Pondelňajšie rozhodnutie nadväzuje na dohodu dosiahnutú Radou ministrov 15. novembra o vytvorení osobitného rámca pre reštriktívne opatrenia voči Mali. Euroblok tým podporil rozhodnutie Hospodárskeho spoločenstva štátov západnej Afriky (ECOWAS) uvaliť sankcie na všetky malijské orgány prechodnej politickej moci a ňou vytvorené inštitúcie.



Európske sankcie budú pozostávať zo zákazu vycestovania pre jednotlivcov do priestoru EÚ a zmrazenia finančných prostriedkov, ktoré patria jednotlivcom a právnym subjektom podkopávajúcim stabilitu tejto africkej krajiny.



Okrem toho bude osobám a subjektom so sídlom v EÚ zakázané priamo alebo nepriamo sprístupňovať finančné prostriedky osobám a malijským firmám, ktoré budú pridané na sankčný zoznam. Zatiaľ naň neboli zaradené nijaké fyzické ani právnické osoby.



Ministri pri tejto príležitosti zdôraznili nevyhnutnosť dodržiavania zásad právneho štátu, ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v Mali.



EÚ na úrovni šéfov vlád a štátov koncom mája tohto roku dôrazne odsúdila štátny prevrat, ktorý sa uskutočnil v Mali 24. mája 2021, keď bol vojenskou juntou zadržaný prezident a premiér tejto krajiny.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)