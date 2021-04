EÚ bude monitorovať sťahovanie ruských vojakov od ukrajinských hraníc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 23. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) bude pozorne sledovať plánované sťahovanie ruských vojenských jednotiek a vojenskej techniky od hraníc s Ukrajinou. Podľa tlačovej agentúry Reuters to v piatok uviedol hovorca EK Peter Stano." uviedol Stano, ktorý zároveň potvrdil výzvu exekutívy EÚ pre Moskvu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie uzavrieť do 31. októbra určité oblasti Čierneho mora a obmedziť prístup do vzdušného priestoru nad Krymským polostrovom. Podľa jeho slov EK toto opatrenie vníma ako ďalšie porušenie medzinárodného práva, ktoré môže destabilizovať tento región.Stano pri tejto príležitosti uviedol, že EÚ opätovne potvrdzuje svoju silnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.Ruský minister obrany Sergej Šojgu vo štvrtok oznámil, že od piatku začne sťahovať jednotky z vojenských cvičení na Kryme a v Čiernom mori v blízkosti hraníc s Ukrajinou na ich stále základne.Šojgu však zdôraznil, že ruská armáda musí byť pripravená rýchlo reagovať v prípade "" vývoja situácie v súvislosti s prípravami manévrov NATO pod názvom Defender Europe. Ide o každoročné cvičenie za prítomnosti mnohonárodných jednotiek pod americkým velením, ktoré má za cieľ spoločný výcvik a budovanie interoperability medzi USA a armádami zo spojeneckých a partnerských krajín.V období od marca do júna sa na rozsiahlom cvičení Defender Europe zúčastní viac ako 28.000 vojakov z 26 krajín vo viac ako 30 výcvikových priestoroch v 12 rôznych štátoch.