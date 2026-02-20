Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. február 2026Meniny má Lívia
< sekcia Zahraničie

EÚ bude naďalej podporovať nízke clá

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Trump utrpel v spore o svoju agresívnu colnú politiku porážku pred Najvyšším súdom.

Autor TASR
Brusel 20. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) chce po verdikte Najvyššieho súdu USA proti agresívnej colnej politike prezidenta Donalda Trumpa naďalej propagovať nízke clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Európska komisia (EK) je v úzkom kontakte s americkou vládou, aby zistila, ako bude Washington na rozhodnutie reagovať, povedal v piatok jej hovorca. „Firmy na oboch stranách Atlantiku potrebujú stabilitu a predvídateľnosť v obchodných vzťahoch. Preto naďalej presadzujeme nízke clá a pracujeme na ich znižovaní,“ uviedol hovorca.

Trump utrpel v spore o svoju agresívnu colnú politiku porážku pred Najvyšším súdom. Ten rozhodol, že prezident prekročil svoje právomoci, keď sa odvolal na zákon o núdzových ekonomických opatreniach s cieľom uvaliť rozsiahle clá na viacerých obchodných partnerov vrátane EÚ. Trumpov tím už vopred avizoval, že v prípade prehry pred súdom bude hľadať inú právnu oporu, aby mohol pokračovať v doterajšej colnej politike.

Nemecký europoslanec Bernd Lange uviedol, že rozhodnutie ovplyvní aj obchodnú dohodu, ktorú EÚ a USA podpísali v lete. „Keďže veľká časť takzvaných recipročných ciel sa opiera o právnu bázu, ktorá je už spochybnená, ani vláda USA, ani Európska únia sa nemôžu jednoducho vrátiť k doterajšiemu režimu,“ povedal šéf obchodného výboru Európskeho parlamentu. Na pondelok (23. 2.) zvolal mimoriadne rokovanie vyjednávacieho a právneho tímu parlamentu.

Dohoda počíta s bezcolným dovozom amerických priemyselných výrobkov do EÚ. USA sa na oplátku zaviazali obmedziť clá na väčšinu dovozu z EÚ na maximálne 15 %, čo viedlo napríklad k zníženiu ciel na autá.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 20. februára

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia