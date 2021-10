EÚ bude od piatka uznávať covidpasy vydané Britániou

Brusel 28. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala rozhodnutie, ktorým zrovnoprávnila digitálne osvedčenia o očkovaní proti COVID-19 vydané Britániou s covidpasmi platnými v členských krajinách EÚ, informoval spravodajský server Politico.eu.



To znamená, že covidpasy vydané Britániou budú prepojené so systémom EÚ a od piatka budú v Únii akceptované za rovnakých podmienok ako osvedčenia vydávané v krajinách eurobloku. Londýn bude zároveň uznávať covidové certifikáty Únie.



Tento krok umožní držiteľom britských certifikátov preukázať sa nimi pri cestovaní, návšteve barov alebo reštaurácií, ako aj pri vstupe na ďalšie miesta, kde sa vyžaduje preložiť potvrdenie o očkovaní, uviedol denník The Guardian.



Bilaterálne dohody o uznávaní očkovania so Spojeným kráľovstvom uzavrelo už mnoho členských krajín EÚ, no až odteraz bude britský covidový pas uznávaný v celom bloku.



"Bezpečnejšie cestovanie je realitou vďaka digitálnemu COVID certifikátu EÚ, ktorý funguje ako medzinárodný štandard: k systému sa pripojilo 45 krajín na štyroch kontinentoch a ďalšie sa pripoja v najbližších týždňoch a mesiacoch," uviedol eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.



Okrem Británie budú podľa vyhlásenia EK uznané aj očkovacie certifikáty vydané Arménskom. Okrem EÚ bude odteraz aplikáciu britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) ako očkovací certifikát uznávať aj ďalších 16 krajín vrátane Švajčiarska alebo Turecka.